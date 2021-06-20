′سنصعد من نضالنا لتحقيق حرية قائدنا′

ويتوجه أهالي شمال وشرق سوريا والشبيبة الثورية السورية إلى الساحات بشكل يومي من أجل التنديد بالهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على أراضي باشور كردستان منذ 24 نيسان المنصرم، يطالبون خلالها بحرية القائد عبد الله أوجلان.

ونظم اليوم اتحاد الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في كركي لكي تظاهرة، شارك فيها المئات من الأهالي والشبيبة.

وانطلقت التظاهرة من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيسي للناحية مرددين الشعارات التي تندد بالاحتلال و " حان وقت المقاومة، الحرية من أجل أوجلان".

وتوقف المشاركون وسط الناحية، وألقى باسم اتحاد الشبيبة الثورية السورية عكيد كرحو كلمة شدد فيها ضرورة الرفع من سوية النضال والكفاح قائلاً" أن الدولة التركية الفاشية تريد القضاء على الشعب الكردي وبتشديدها للعزلة على القائد أوجلان تبين ذلك، نحن سنصعد من مقاومتنا وكفاحنا لتحقيق حرية القائد والسير على فلسفته".

وتابع كرحو في كلمته بالقول" تركيا بكل أسلحتها وقوتها بمساندة حزب الديمقراطي الكردستاني لها تهاجم الكريلا ولكننا واقفون وداعمون لقواتنا في مواجهة الاحتلال التركي وسيكون النصر لنا".

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان وتندد بهجمات جيش الاحتلال التركي.

(ك-ع/سـ)

ANHA