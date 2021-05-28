′سندعم قوات الكريلا وسنحمل السلاح ونقاتل معهم إن لزم الأمر′

يستمر جيش الاحتلال التركي في شن هجوم بري وجوي واسع على مناطق الدفاع المشروع، منذ 23 من شهر نيسان المنصرم مستخدمًا الأسلحة المحرمة دوليًّا، وسط تصدٍ لمقاتلي ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية المرأة- ستار في وجه هذه الهجمات.

فيما تتصاعد ردود فعل أبناء شمال وشرق سوريا المناهضة لهذه الهجمات، من خلال تنظيم الفعاليات والخروج إلى الساحات لإيصال صوتهم إلى الرأي العام العالمي، وإبداء مواقفهم الداعمة لقوات الكريلا.

المواطنة وفاء خليل استنكرت هجمات تركيا على مناطق الدفاع المشروع، وعبّرت عن دعمها لمقاومة الكريلا بالقول: "سنستمر في فعالياتنا الداعمة لقوات الكريلا حتى يتحقق النصر"، مؤكدة أنه لولا مقاومة قوات الكريلا لكانت جبال كردستان قد احتلت منذ زمن.

وناشدت وفاء خليل المجتمع الدولي الخروج عن صمته إزاء انتهاكات تركيا المستمرة في كل من متينا وزاب وآفاشين.

"تركيا لن تستطيع كسر إرادتنا وسننتصر"

من جانبها، نددت فادية إسماعيل بالهجمات التركية، ووصفتها بالإرهابية، وأضافت: "تركيا تهدف من هجماتها إلى إبادة الكرد، وخير دليل على ذلك استخدامها للأسلحة المحرمة دوليًّا، وسط صمت دولي".

وقالت فادية في ختام حديثها: "نحن واثقون أن قوات الكريلا ستنتصر في تلك المناطق، وسنواصل دعمها، والاحتلال التركي لن يستطيع كسر إرادتنا مهما حاول".

واستنكرت فيان أوسي صمت حكومة باشور كردستان حيال هجمات تركيا المستمرة على مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "صمتها لا يدل إلا على وجود اتفاقات بينها وبين تركيا، ونحن أبناء المنطقة لن نتخذ موقف المتفرج بل سنستمر في مساندة قوات الكريلا".

فيما أكدت ليلى شيرو: "سنواصل دعم قواتنا حتى آخر قطرة من دمائنا، وإن لزم الأمر سنحمل السلاح ونقاتل مع قوات الكريلا".

(م ح)

ANHA