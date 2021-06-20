′شهادة دنيز ستزيد من إصرارنا على رفع سوية النضال في أجزاء كردستان′

التظاهرة انطلقت من ساحة المرأة الحرة، العشرات من أهالي الناحية وذوي الشهداء وأعضاء قوات حماية المجتمع وحزب الاتحاد الديمقراطي.

هذا ورفعت خلال التظاهرة، لافتات كتب عليها" بمقاومة الشهداء سننتصر وسنهزم المحتلين"، " لا للإبادة والاحتلال سنحمي المرأة والحياة"، "طريق الشهداء هو طريقنا وأهدافهم أهدافنا" ، كما ورفع المشاركون صوراً للشهيدة دنيز بويراز عضوة حزب الشعوب الديمقراطي التي استشهدت على يد أحد الفاشيين الأتراك في مدينة أزمير.

وتوقفت التظاهرة بعد أن جابت الشوارع الرئيسة في الناحية، في ساحة الشهيد جهاد، وهناك، ألقت عضوة مؤتمر ستار منال زورو كلمة، نددت من خلالها بالهجمات التركية وأفعال الفاشية التركية التي أدت لاستشهاد دنيز بويراز.

منال أكدت أن الهجوم الذي استهدف حزب HDP، عمل إرهابي وقالت " على الشعب التركي أن لا يقبل هذا الجرم".

وأشارت أن استشهاد دنيز سيزيد من إصرارهم على رفع سوية النضال والمقاومة في أجزاء كردستان الأربعة .

لتنتهي التظاهرة بعد ذلك بالشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ضد الاحتلال التركي .

(سـ)

ANHA