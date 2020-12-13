′قطع المياه عن الحسكة هي إبادة بيولوجية والمجتمع الدولي صامت′

بعد الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول 2019، واحتلاله لمدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، والسيطرة على محطة علوك، يقدم الاحتلال التركي ومرتزقته على قطع المياه عن مدينة الحسكة بين الحين والآخر.

ومنذ قرابة شهر عمد الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" مرةً أخرى، إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها، بعد أن أقدموا على سرقة الكهرباء التي تغذّي المحطة.

محطة مياه علوك ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لمدينة الحسكة، وناحية تل تمر، والمناطق الجنوبية من الحسكة، كالهول، العريشة، الشدادي ومركدة، بالإضافة إلى المخيمات الموجودة ضمن المنطقة، كمخيم العريشة، الهول، واشوكاني وسري كانيه، ويبلغ عددها أكثر من مليون نسمة.

مديرية المياه في مقاطعة الحسكة عقدت، ولا تزال تعقد، الاجتماعات مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة اليونيسيف والأمم المتحدة للتدخل وإجبار الاحتلال التركي على إعادة تشغيل المحطة المتوقفة، لان قطع المياه ستسبّب بكارثة إنسانية في ظل انتشار جائحة كورونا في المنطقة.

′وسط الصمت المخيم على المجتمع الدولي ليس هناك بودر إعادة تشغيل محطة علوك′

الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، نضال محمود، أشار لوكالتنا، إلى أنه رغم المدة الطويلة لانقطاع المياه عن مدينة الحسكة وريفها، ما زال الصمت الدولي مطبقًا، وقال "لا توجد أية مبادرة إلى هذه اللحظة لإعادة تشغيل المحطة وإيصال المياه إلى المدينة".

بعد احتلال تركيا لمحطة علوك، تدخّل "الضامن" الروسي في محاولة منه لمنع قطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها، في ظل تعمّد طرد العمال من المحطة من قبل المحتل ومرتزقته لإيقافها بين الحين والآخر عن العمل.

'الانقطاع إبادة بيولوجية'

وبيّن محمود خلال حديثه، أن استمرار الاحتلال التركي في قطع المياه التي تعد العمود الفقري لمكافحة جائحة كورونا "سيتسبّب بكارثة إنسانية".

وتابع محمود قائلًا: "إن قطع المياه في ظل كورونا هو إبادة بيولوجية بحق أهالي المنطقة، رغم وجود الضامن الروسي في المنطقة، الأمر الذي يطرح الكثير من الأسئلة من قبل الرأي العام".

′الإدارة الذاتية تسعى جاهدة لإيجاد حلول اسعافية′

ونتيجة قطع الاحتلال التركي ومرتزقته مياه محطة علوك عن المدينة، سعت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة إلى إيجاد حلول بديلة للمحطة، ووجدت ضالتها في محطة الحمة الواقعة غرب مدينة الحسكة، لإنهاء معاناة الأهالي من أزمة المياه، والتي كانت بمثابة حلّ إسعافي ومؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

ويضيف محمود: "رغم الصمت الدولي وصمت الضامن الروسي، إلا أن الإدارة الذاتية لم تقف مكتوفة اليد، بل سعت بكل جهودها إلى تأمين مصادر ولو كانت مؤقتة لاستمرار الحياة".

ودعا محمود الأمم المتحددة إلى التدخل الفوري حسب ميثاقها كون "منشأة الحياة" يجب أن تبقى مستمرة وتعمل بغض النظر عن الجهة العسكرية المسيطرة عليها، والاعتراف بها بأنها قوة محتلة تبتز الإدارة الذاتية لتحقيق مكاسبها.

وأضاف متسائلًا: "إين هو الضامن الروسي من انقطاع المياه منذ أكثر من 20 يومًا، للأسف لا توجد أي مبادرة منه".

ولفت محمود إلى أن "هدف الضامن الروسي هو إيصال الكهرباء إلى المرتزقة وليس إيصال المياه إلى الحسكة".

'التماسك للوصول إلى حالة الاستقرار'

ودعا محمود كافة الأقاليم والمقاطعات والمؤسسات القادرة على تقديم المساعدة لمدينة الحسكة إلى إرسال الصهاريج لإيصال المياه إلى المدينة.

وناشد نضال محمود الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، الأهالي التماسك، حتى تنتهي الأزمة "ولا يجعلوها ورقة سياسية للضغط على الإدارة الذاتية".

(هـ ن)

ANHA