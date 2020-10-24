′قسد حررتنا وتدافع عنا في وجه هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته′-تم التحديث

الرقة

وانطلقت التظاهرة من ساحة الإطفائية باتجاه دوار النعيم وسط المدينة وشارك فيها المئات من سكان الرقة وريفها الذين عبّروا من خلال الشعارات التي رفعوها والهتافات التي صدحت حناجرهم بها عن استيائهم من الصمت الدولي إزاء الهجمات التركية المتكررة ومحاولتها احتلال مناطق جديدة وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة دوار النعيم، قرأ عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني حسن مصطفى كلمة باسم أهالي الرقة، أدان فيها القصف التركي على عين عيسى وديرك منذ أيام، واعتبر أن "جرائم تركيا ستستمر طالما أن المجتمع الدولي يغض النظر عنها ولا يبدي أي موقف فعلي تجاهها"، مشيرًا الى أن "تركيا انتهجت الأسلوب الإجرامي والقتل والتهجير كمبدأ لها".

ثم ألقت بثينة عبدو، عضوة إدارة المرأة في الرقة، كلمة باسم نساء الرقة استنكرت فيها الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في المناطق المحتلة "التي وصلت حد الاغتصاب والخطف والقتل"، وطالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية بفتح تحقيقات عاجلة حيال ما يتعرض له أهالي تلك المناطق على أيدي جيش الاحتلال التركي ومُرتزقته.

تل تمر

خرج، المئات من أهالي الناحية برفقة أعضاء مؤسساتها المدنية في مسيرة مسانِدة لقوات سورية الديمقراطية، ومنددة بالاحتلال التركي وهجماته على المنطقة.

المسيرة بدأت من أمام مجلس عوائل الشهداء وجابت الشوارع الرئيسة للناحية وسط ترديد الشعارات المساندة لقوات سوريا الديمقراطية والداعية إلى المقاومة.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "لا للاحتلال والإبادة، معًا لنحمي الحياة والمرأة"، وأخرى كتب عليها "لا للعثمانية الجديدة"، بالإضافة إلى رفع إعلام قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

وفور وصول المسيرة إلى شارع الشهيد دمهات تحولت إلى تجمع جماهيري ألقي خلاله كلمة باسم منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ألقتها سمر العبد لله.

وأشارت سمر في بداية كلمتها إلى أن "الدولة التركية ومنذ بداية الثورة في سوريا تدخلت لتعميقها، وذلك من خلال فتح بواباتها الحدودية وإدخال الإرهابيين والمرتزقة إلى الأراضي السورية للعمل لصالح سياساتها الاستعمارية".

وأضافت "الدولة التركية احتلت كلًّا من مدينة سريه كانيه وكري سبي/تل أبيض تحت حجج واهية لا علاقة لها بالواقع، متناسية أنها الراعي الأول للإرهاب".

وأشادت سمر بمقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه الاحتلال التركي وقالت: "إن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة هي من حاربت الإرهاب وهي التي حررت مساحاتً واسعة من الأراضي".

وأكدت أن قسد استطاعت أن تثبت للعالم أجمع، أنها تمتلك ما هو أقوى من أسلحتهم، ألا وهو "الإيمان بالحرية التي تدافع عنها".

ولفتت إلى أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة، ويجب على أبناء المنطقة بكافة مكوناتهم وأحزابهم وقواتهم التكاتف والوحدة ورص الصفوف من جديد لإفشال جميع المخططات المعادية للمنطقة.

الشدادي

وخرج المئات من أهالي ناحية الشدادي جنوب الحسكة في مسيرة تضامنية لدعم قوات سوريا الديمقراطية، والتأكيد على وقوف الشعب مع قواته العسكرية في مواجهة الاحتلال وهجماته.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى مجلس الناحية، وجالت الشوارع وسط ترديد شعارات تدعم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة حتى وصلت إلى ساحة الجبسة، حيث تحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، زينب صاروخان، كلمة دعت خلالها إلى ضرورة مساندة قوات سوريا الديمقراطية لأنها تمثل كافة المكونات وقدمت الغالي والنفيس من أجل تحرير المنطقة من الإرهاب.

وعاهدت زينب صاروخان ذوي الشهداء بالسير على خطا أبنائهم ودعم قوات سوريا الديمقراطية مهما كلف الأمر.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال التركي تسعى بكل طاقاتها إلى تشويه صورة قوات سوريا الديمقراطية أمام المجتمع الدولي، وذلك لتبرير أفعالها الإجرامية في مناطق شمال وشرق سوريا.

وانتهت المسيرة بترديد الهتافات التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية وتدين الاحتلال التركي ومرتزقته.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو، نظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي مسيرة تحت شعار "لا للاحتلال والإبادة، معًا نحمي المرأة والحياة".

وانطلقت المسيرة من دوار الشرق وتوجهت إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، حمل فيها المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وحيّا المشاركون في هتافاتهم مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، وطالبوا بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وتحولت المسيرة لدى وصول المشاركين إلى مزار الشهيد دليل ساروخان إلى وقفة خطابية، حيث تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار شاهة خليل، وأكدت أن الدول التي تساند تركيا تريد كسر إرادة المرأة التي تحمي المجتمع من هجمات الاحتلال التركي.

وأضافت شاهة خليل: "نساء روج آفا لن يساندن وحدات حماية المرأة فقط بل هن جزء من وحدات حماية المرأة التي دافعت وتدافع عن الشعب والمرأة في المنطقة".

ولفتت إلى الدور المهم الذي أدته قوات سوريا الديمقراطية في تحرير المنطقة من إرهاب داعش، ودفاعها عن كافة المكونات، وحمايتها للقيم الإنسانية.

كما ألقي بيان باسم عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو باللغتين الكردية والعربية من قبل هيفين سيد وشيرزاد رمو، وأوضح البيان أن حلم الكرد كان التعلم بلغتهم، وقد تحقق ذلك في هذه الثورة.

ولفت البيان أن الانتماء للوطن يكون مدخله اللغة الأم، وأضاف: "إن عوائل الشهداء لن يندم على ما قدمه من تضحيات على امتداد الجغرافية في السنوات الماضية، وأنه يبارك أي خطوة باتجاه توحيد الصف الكردي".

واختتمت الفعالية بترديد الشعارات التي تؤكد دعم قوات سوريا الديمقراطية.

كركي لكي

خرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي، وأعضاء وإداريّو مؤسسات الإدارة الذاتية في مسيرة بناحية كركي لكي دعماً لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وحمل المشاركون لافتة كتب عليها "لا للإبادة والإنكار، معاً لنحمي المرأة والحياة" كما رفعوا أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت المسيرة من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيسي للناحية، ومن ثم توقف المشاركون وسط الناحية، وبعدها ألقت سميرة يوسف كلمة باسم مؤتمر ستار استنكرت فيها هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافها للمدنيين.

وأضافت "بشعار المقاومة حياة، سنناضل كشعب ثوري في وجه مخططات الاحتلال"، وأوضحت أن الطريق لإفشال الحرب الخاصة التركية هو تقوية الشعب لتنظيمه ومساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تمجد الشهداء.

تل حميس

وانطلقت مسيرة ناحية تل حميس من أمام مقر "الترافيك"، بمشاركة المئات من الأهالي والوجهاء.

وجاب المشاركون الشارع الرئيسي للناحية، وحملوا يافطات كتب عليها "لا للاحتلال والإبادة معاً نحمي المرأة والحياة"، و"الاحتلال عنف"، و"نندد بمؤامرة 9 تشرين الأول الدولية"، ورفعوا أعلام قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة وصور القائد عبد الله أوجلان.

وتوقف المشاركون أمام ساحة الشهداء، وهناك ألقت نيرة الحمكو، كلمة باسم مؤتمر ستار أدانت فيها صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وسكوته عن جرائم الاحتلال التركي، وقالت: "هذا الصمت والسكوت هو ما يعطي الضوء الأخضر لتمادي أردوغان ومرتزقته في الاعتداء على أرضنا واحتلال أجزاء منها".

وأكدت نيرة الحمكو أنهن في مؤتمر ستار وكنساء المكون العربي "نعلن مساندتنا لقواتنا العسكرية ووحدات حماية المرأة".

وأوضحت أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يبقوا يقظين لما يحاك ضدهم من مؤامرات خبيثة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد والخزي والعار للطاغية أردوغان، وحرة- حرة المرأة حياة حرة.

تربه سبيه

وشارك في المسيرة العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه، وتجمع المشاركون أمام مقر مؤتمر ستار شرق الناحية ورفعوا أعلام قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وجابوا السوق المركزي وهتفوا دعماً لقوات سوريا الديمقراطية.

وتوقفت المسيرة أمام مركز مجلس ناحية تربه سبيه، وهناك ألقت الإدارية في مؤتمر ستار كلستان كلو كلمة أشارت فيها إلى أن تركيا وبدعم من ألمانيا تحاول تشويه صورة قوات سوريا الديمقراطية بهدف إعطاء شرعية لحليفتها داعش.

وأكدت أن قوات سوريا الديمقراطية قدمت آلاف التضحيات بهدف حماية وحدة الأراضي السورية وهزيمة مرتزقة داعش وهي القوة الوحيدة التي تمثل تطلعات شعوب المنطقة.

ديرك

وتجمع المئات من أهالي مدينة ديرك في ساحة آزادي للخروج بمسيرة دعم لوحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية التي دعا إليها مؤتمر ستار.

ورفع المشاركون رموز وأعلام وحدات حماية المرأة والشعب وقوات سوريا الديمقراطية، ولافتة كُتب عليها "لا للاحتلال والإبادة معاً، لنحمي المرأة والحياة".

وانطلقت المسيرة من ساحة آزادي وجابت شوارع مدينة ديرك وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

وردد المشاركون شعارات داعمة لقوات سوريا الديمقراطية، وتوجهوا صوب ساحة المرأة الثورية، ليتحول إلى تجمع جماهيري.

وألقت الإدارية في مؤتمر ستار وصفة مراد كلمة توجهت فيها بالشكر والثناء للمرأة المناضلة والثورية في جبهات القتال التي تقدم أروع ملاحم البطولة والفداء.

وتابعت وصفة "يتطلب من الجميع تنظيم أنفسهم وتشكيل قواهم العسكرية لحماية مناطقهم من أي خطر محدق، ولولا وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، لارتُكبت مجازر في شمال وشرق سوريا في ظل وجود مرتزقة داعش المدعومين من الاحتلال التركي".

وأشارت وصفة بأن المطلوب من جميع شعوب شمال وشرق سوريا دعم ومساندة قوات الشرف والكرامة، الذين يقدمون أغلى ما يملكون في سبيل حرية وكرامة الشعوب وتحريرهم.

وانتهى التجمع الجماهيري بزغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

كوباني

ونظم مؤتمر ستار في إقليم الفرات مسيرة جماهيرية شارك فيها المئات من أبناء مقاطعة كوباني دعمًا لوحدات حماية المرأة YPJ وثناءً على التضحيات التي بُذلت في سبيل تحرير المرأة والمجتمع.

وانطلقت المسيرة من ساحة المرأة الحرة وسط المدينة مرورًا بساحة الحرية وصولًا إلى ساحة الشهيد عكيد، حيث تخللها وقفة تضامنية، ألقت خلالها مزكين خليل، الناطقة باسم مؤتمر ستار، كلمة قالت فيها: "الحياة دون حماية ليست بحياة بل هي تبعية للآخرين، وعلينا أن نكون صفًّا واحدًا في حماية المرأة والمجتمع".

وأضافت: "باسم نساء إقليم الفرات نلقي التحية على قواتنا العسكرية من قوات الحماية الذاتية ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية لما قدمته للمجتمع من تضحيات جسام".

واستذكرت الشهيدة بيريتان وكافة شهداء المقاومة والحرية وعاهدتهم على المضي قدمًا والسير على طريق الحرية الذي سلكوه حتى ارتقوا الى مرتبة الشهادة.

وأكدت أن المرأة في روج آفا شاركت مشاركة حقيقية في كافة الحملات العسكرية، سواء حملة منبج أو الرقة أو دير الزور وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل حماية المرأة والمجتمع من الظلم والإرهاب.

وانتهت المسيرة وسط ترديد النساء المشاركات شعارات مناهضة للعنف ضد المرأة ومتضامنة مع مقاومة المرأة.

ANHA