′نوروز 2021 هو نوروز النصر وحرية شعوب المنطقة′

وتستمر احتفالية نوروز عام 2021 والتي تقام تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال"، في مدينة ديرك، وفي هذا السياق، ألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية من قبل منال محمد أمين، التي باركت نوروز 2021 على القائد عبد الله أوجلان، وعلى جميع أسر الشهداء وقوات سوريا الديمقراطية وشعوب الشرق الأوسط.

وأكدت أن نوروز عام 2021 سيصبح نوروز الحرية لجميع الشعوب التواقة إلى الحرية والشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط.

وبدوره تحدث قهرمان مامد باسم أحزاب الوحدة الوطنية PYNK وبارك نوروز على أسر الشهداء وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، وقال "إن نوروز الذي أشعل شعلته كاوا حداد، أصبح رمزًا للحرية والسلام والنصر على الظلم والطغاة.

وأضاف مامد: "إن انتفاضة قامشلو في 2004 كسرت حاجز الخوف لدى الشعوب المطالبة بحقوقها وحريتها، وهزمت الأنظمة الفاشية، لتبدأ ثورة 19 تموز في روج آفا في 2012 وحررت مناطقنا من الأنظمة الفاشية والإرهابيين، والتي كان إعلان الإدارة الذاتية التي بدأت في إقليم الجزيرة ومن ثم كوباني وعفرين من ثمار هذه الثورة ".

وتابع مامد: "إن المقاومة مستمرة حتى تحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي من الدولة التركية ومرتزقتها (تحرير الشام وجبهة النصرة وداعش)، لأن مشروع الأمة الديمقراطية كان كفيلاً بتحرير مناطق دير الزور والرقة".

هذا وتستمر فعاليات نوروز مدينة ديرك بتقديم فقرات غنائية وعروض راقصة من قبل الفرق الفنية المشاركة.

(ع ع/ح)

ANHA