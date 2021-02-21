وأدلت هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين ببيان إلى الرأي، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، قرأته باللغة الكردية عضوة الهيئة زينب عبدو.

وتجمّع العشرات من أعضاء هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين، في حديقة ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، رافعين لافتات كتب عليها: "من اللغة تبدأ ثورة التجديد، بعلمنا وقلمنا نبني المستقبل، نريد أن نحيا حياة كريمة على أرضنا وبلغتنا، بدون اللغة الأم لن يصبح الإنسان صاحب حق".

وأشار البيان في مستهله إلى أهمية اللغة في حياة الإنسان بأنها وسيلة للتواصل بين المجتمعات، مبيّنًا أن الشعوب طالبت في الـ 21 من شباط بحقها في التحدث بلغتها الأم.

ونوّه البيان إلى تاريخ هذا اليوم الذي تم الإعلان عنه في 17 تشرين الثاني من عام 1999، "بإعطاء الجميع حق التحدث بلغتهم الأم".

ولفت البيان إلى الشعوب التي لا تتحدث بلغتها الأم، قائلًا: "هناك شعوب ضمن ظروف احتلالية لا تستطيع التحدث بلغتها الأم، وممارسة ثقافتها، كالشعب الكردي الذي حرم على مر السنوات من ممارسة لغته، بل وتعرضت لغته للصهر والمحو".

وناشد البيان كافة منظمات حقوق الإنسان بجعل يوم 21 شباط يوم الأم والسلام لجميع الشعوب المضطهدة.

وأُعلن الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1999، فيما يتم الاحتفال سنويًّا بهذا اليوم لتعزيز تعدد اللغات وحماية اللغات الأم في العالم.

(ل ش/ س ر)

ANHA