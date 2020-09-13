′نرفض خسارة ما حققناه من مكتسبات′

تؤدي القوى الإقليمية المعادية للإدارة الذاتية في المنطقة دورًا بارزًا من خلال حربها الخاصة وخلاياها التي تعمل على الأرض والتي زاد نشاطها في الفترة الأخيرة، وهدفها الرئيسي هو بث الفتنة بين مكونات المنطقة من جهة، وبين الشعب والقوات العسكرية من جهة أخرى.

القوى الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي ألقت القبض على عدة خلايا وعملاء اعترفوا بعملهم تحت إمرة الاحتلال التركي وقوات الحكومة السورية ومرتزقة داعش، وهدفهم نشر الفتنة وضرب أمن واستقرار المنطقة.

القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في مجلس الشدادي العسكري، جسور عامودا، يقول "إن ما تحقق من الانتصارات هو بفضل تكاتف كافة المكونات ووقوفها مع بعضها ومع القوات العسكرية".

وبيّن جسور عامودا أن على جميع مكونات المنطقة الوعي والحذر للحفاظ على مكتسبات الثورة التي تحققت بفضل دماء آلاف الشهداء.

وأضاف "المسؤولية في اليقين التام بالمشاريع التي تحاك ضد المنطقة وأبنائها تقع على عاتق الوجهاء والشيوخ وعلماء الدين للتحذير من عدم الانجرار وراء ما يحاك من قبل الجهات المعادية".

ونوه جسور عامودا أن ما تحقق من أمن واستقرار في الأعوام الأخيرة، هو بسبب وعي الأهالي في كافة المناطق، وأردف بالقول "لا نريد أن نخسر ما حققناه لأن الخاسر الوحيد سيكون طمأنينة الشعب في منطقته".

ووجه جسور عامودا، نداء ورسالة إلى عموم الشعب والشيوخ والعلماء مناطق شمال وشرق سوريا وطالبهم بالحذر من خطورة ما تحوكه الدول المعادية مثل تركيا والقوات الحكومية من المؤامرات والمخططات الهادفة إلى بث الفتنة بين المكونات المتعايشة في المنطقة من جهة وبين الشعب والقوات العسكرية من جهة أخرى.

واختتم القيادي في مجلس الشدادي العسكري، جسور عامودا، حديثه متمنيًا الأمن والسلام لعموم سوريا بشكلٍ عام، ومناطق شمال وشرق سوريا بشكلٍ خاص.

(هـ ن)

ANHA