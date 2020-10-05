′مساحة الحرّية العامّة اتّسعت بشكل كبير في شمال وشرق سوريّا′

افتقدت السّاحة السياسية السورية خلال سنوات الأزمة العشر أي محاولات للاستيعاب السياسي بين القوى السياسية، لكن اليوم وباتخاذ مبدأ الحوار السوري كأرضية للحل السياسي، أثمرت جهود مجلس سوريا الديمقراطية في ظهور العديد من الرؤى والآراء السياسية.

وأكد المشاركون بالنّدوة الحوارية التي عقدها مسد بمدينة الرقة، أنّ مساحة الحرّية العامة اتّسعت بشكل كبير في شمال وشرق سوريا، وظهر ذلك من خلال هذه الندوات التي تنظّمها مسد ومن خلال الآراء الواردة من المشاركين فيها والتي ناقشت مستقبل وطريقة إدارة المنطقة من قبل أبنائها.

وفي هذا الإطار قال عضو حزب التحالف الوطني الديمقراطي محمد العبّود، إنّ "هذه الندوات بضمّها العديد من الشخصيات المجتمعية والاعتبارية تنتج حواراً وطنيّاً وشفّافاً يستقطب كل الآراء السياسية والتي تستهدف حل الأزمة السورية سياسياً دون تدخّل خارجيّ".

فيما أكّد السياسي وعضو اتّحاد مثقّفي الرقّة عبد الرحمن العيسى أنّ "الجميع اتّفق على رفض أي قوى عسكرية على الأرض السورية، وأنّ الأمور تسير بالطريق الصحيح من خلال الحوار المباشر بين أبناء سوريا وعلى أرضها دون تدخّل أي جهة خارجية".

وينظر سياسيّو الرقّة بإيجابية لتلك الندوات الحوارية ويعتبرونها خطوة بنّاءة في طريق إنهاء الأزمة السورية وتغليب المصلحة السورية على الارتباط بأي مصلحة خارجية.

ويذكر ان مجلس سوريا الديمقراطية يعقد سلسلة ندوات حوارية، يشارك فيها المئات من شرائح الشعب في شمال وشرق سوريا، وتم التطرق فيها إلى وضع المنطقة، والإدارة الذاتية وسبل تطويرها.

(م)

ANHA