′لن نقبل بغزو تركي جديد للأراضي السورية′

وصادف يوم الـ9 من تشرين الأول الجاري الذكرى السنوية الأولى للهجوم التركي على منطقتي سري كانية وكري سبي واحتلالهما عام 2019.

وحول هذا، تقول الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها نزيفة خلو بأن الاحتلال التركي ارتكب أبشع المجازر والجرائم بحق الانسانية إبان احتلاله لتل أبيض ورأس العين.

وأضافت، في حديث لوكالة أنباء هاوار، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي يدركها العالم، ولكن رغم ذلك ظل في صمت دون تحريك، وتغافل عن ممارسات الاحتلال التركي ضد الشعب السوري.

وأكدت نزيفة خلو بأنهم يقاومون ويناضلون لأنهم الأصحاب الحقيقيون للأرض وليس كما تدعي تركيا.

وأكملت حديثها بالقول: "الكل يعلم أن الدولة التركية كانت داعمة لمرتزقة داعش وما يقوم به مرتزقتها الآن في المناطق المحتلة هي الممارسات والانتهاكات والجرائم نفسها التي كان داعش يمارسها، مرتزقة الاحتلال التركي وداعش هما وجهان لعملة واحدة".

وأوضحت نزيفة خلو أن "الاحتلال التركي يقوم بتغيير ديمغرافي في المناطق المحتلة وذلك عبر إخراج السكان الأصلين من بيوتهم وإسكان أسر المرتزقة فيها، ويضطر السكان الأصليون للمبيت في مخيمات المهجرين ضمن مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت نزيفة إلى أن الاحتلال التركي لمدينتي سري كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض يعتبر مأساة حقيقية لشعوب المنطقة، وأن تركيا بذلك ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

ورأت أن تركيا لا تتوقف عن ممارساتها وتريد احتلال مناطق أخرى من سوريا وتغييرها ديمغرافياً، وأضافت: "قواتنا العسكرية تناضل وتقاوم في الجبهات، لن نقبل بغزو جديد على الأراضي السورية، ونحن مستمرون في النضال والمقاومة حتى إخراج آخر مرتزق من الاحتلال التركي لأرضنا، ولن ننسى دماء شهدائنا الذين بفضلهم تحرر أرض الوطن من مرتزقة داعش".

(ج)

ANHA