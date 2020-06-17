′لن نقبل بالقرارات التي لا تخدم الوحدة الوطنية وعلى الأطراف السياسية عدم التهرب من مسؤولياتها′

صعّد جيش الاحتلال التركي من هجماته بحق شعب كردستان، حيث قفصت طائراته الحربية في 15 حزيران عدّة مناطق في كردستان كمخيم مخمور، وقضاء شنكال ومناطق حق الدفاع المشروع، والآن بدأ بهجوم بري على مناطق حفتانين، واستقدم تعزيزات عسكرية على الشريط الحدودي في مناطق شمال وشرق سوريا.

ويُشدد الشارع الكردي في إقليم الجزيرة على ضرورة توحيد القوى السياسية الكردية والكردستانية، وبشكل عاجل، صفوفها، لردع الهجمات التركية التي تستهدف وجود الكرد على أرضهم.

ميزرفان عبدو من أهالي قرية معشوق التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، أوضح أن على القوى والأحزاب السياسية الكردية في شمال وشرق سوريا تفضيل مصالح الشعب الكردي على مصالحها الحزبية، واستكمال المباحثات الكردية بشكل عاجل.

يجب عدم الاتكال على الدول الخارجية

وأكد ميزرفان عبدو أن المرحلة الثانية من الوحدة الوطنية مهمة جداً، ويجب على الشعب أن يبقى متيقظاً وعلى القوى السياسية عدم الاتكال على الدول الخارجية، وقال: "الدول الخارجية لن تسمح بنجاح المباحثات الهادفة إلى تحقيق الوحدة الوطنية الكردية".

عبدو أوضح أنه: "يجب على الشعب الكردي أن يُحدد موقفه من الأطراف السياسية التي تُعرقل المساعي الهادفة إلى تحقيق الوحدة الكردية، وعدم القبول بالقرارات التي لا تخدم الوحدة الوطنية والشعب الكردي"، ونوه إلى أن المشاكل العالقة بين القوى الكردية يمكن مناقشتها وتخطيها عبر الحوار البناء.

وأكد عبدو على ضرورة تحقيق الوحدة الكردية، وقال: "بالوحدة الوطنية يمكننا إفشال كافة المخططات التي تستهدف وجودنا، والوقوف في وجه المجازر التي تُرتكب بحقنا".

بدورها شددت غالية أحمد على ضرورة مواصلة القوى والأحزاب الكردية اجتماعاتها للوصول، بشكل عاجل، إلى صيغة مشتركة لوحدة الصف، ودعت الأطراف السياسية إلى عدم التهرب من مسؤوليتها.

ونوهت نجلاء محمد عرفات إلى ضرورة تجاوز القوى والأحزاب الكردية العقبات التي تُعرقل المباحثات، والابتعاد عن كل ما يؤثر على وحدة الصف الكردي، وقالت: "المرحلة الأولى من المباحثات تمت بنجاح ويمكن أن تتكلل المرحلة الثانية أيضاً بالنجاح، وفي حال وحدنا صفوفنا يمكننا ردع كافة الهجمات التي تستهدف وجودنا".

(ه ح- س ب/أ ب)

ANHA