′خيانة الوطن هي خيانة الشرف والأخلاق ويجب محاسبة الخونة′

تمكنت المؤسسات الأمنية في شمال وشرق سوريا خلال الفترة الماضية من إلقاء القبض على مخبرين وعملاء وكشف العديد من شبكات التجسس التي تعمل لصالح دولة الاحتلال التركي والاستخبارات السورية في مناطق شمال وشرق سوريا؛ وتم كشفهم للرأي العام.

العمل الاستخباراتي والتعامل مع العدو شكّل حالة من الاندهاش لدى أبناء شمال وشرق سوريا، حيث يوضح الأهالي: "نتعرض للظلم منذ آلاف السنين وقدمنا آلاف الشهداء ولكن الخيانة ممنوعة ومرفوضة".

علي حاج سلو من أهالي ناحية تربه سبيه أشار إلى أن شعب كردستان عبر التاريخ انتفض وثار على السياسات المعادية للشعوب، ورفضوا الانتهاكات، وقدموا التضحيات العظيمة، ولكن العدو كان يلجأ إلى الخيانة وتفكيك المجتمع وضرب الثورات عبر العملاء والمخبرين.

وبيّن سلو أن أعداء مكونات شمال وشرق سوريا كُثُر، وقال: "هذا ليس بشيء غريب، أما أنّ يخرج أحد من أبناء المنطقة ويتعامل مع العدو، فهذا مرفوض اجتماعيًّا وأخلاقيًّا ويجب محاسبتهم".

وبدوره بيّن سيد هاشم سيد رسول أن الخيانة وعبر التاريخ مرفوضة، وتترك آثارًا سلبية على المجتمع، وقال: "تأتي من قلة الوعي والفهم وعدم ارتباط هؤلاء الاشخاص بأرضهم ووطنهم، ويحاولون بناء أنفسهم والعيش على حساب الملايين من أبناء شعبهم".

من يخون وطنه يخون شرفه

سيد هاشم أكد أن الاحتلال وعبر بعض العملاء يحاول تفكيك المجتمع بعد فشله عسكريًّا، وقال: "يجب أن يعرف هؤلاء الذين يتعاملون مع الاحتلال التركي أن الاحتلال سيبيعهم قبل أهلهم وشعبهم، ونحن جميعًا مطالبون بمنع الخونة من الوصول إلى مآربهم، لأن خيانة الوطن هي خيانة الشرف والأخلاق".

شاها عثمان والدة الشهيد ريوان تربه سبيه، بيّنت أن أبناء شمال وشرق سوريا قدموا الآلاف من الشهداء من أجل حريتهم، وضحوا من أجل بناء وطنهم وخلق مجتمع حرّ وديمقراطي، وقالت: "على الشباب عدم الانجرار خلف مكيدة العدو الذي يحاول اليوم خلق الفتنة في مجتمعنا".

شاها طالبت الشعب الكردي وأبناء باشور كردستان خاصةً بعدم التعامل مع الاحتلال التركي الذي يعادي القضية الكردية، وقالت: "التعامل مع الاحتلال خيانة لدماء الشهداء وللشرف الكردي".

(أ ب)

ANHA