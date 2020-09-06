وشهدت مقاطعة كوباني تزايدًا في حالات قتل وانتحار النساء منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت ٧ حالات قتل وانتحار و١١ محاولة انتحار للنساء، بحسب هيئة المرأة.

وأدلى شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي ببيان، نددوا عبره بالجرائم التي ترتكب بحق المرأة والعنف النفسي والجسدي الذي تتعرض له لترى في الانتحار سبيلًا للخلاص.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل الإدارية في شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة كوباني نسرين إيبو بحضور العشرات من أعضاء وعضوات شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي، رافعين صورًا ولافتات تندد بقتل وانتحار النساء ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك أمام مركز حركة المجتمع الديمقراطي في ناحية القناية.

وجاء في نص البيان ما يلي:

كفى للعنف ضد المرأة، كفى للموت انتحارًا..

إن المرأة هي ركن أساسي في هذا العالم كونها تشكل نصف المجتمع (فهي الأم والأخت والزوجة والابنة) وهي في مجتمعاتنا الشرقية تتعرض للعنف الشديد نتيجة الواقع الاجتماعي والعادات والتقاليد البالية التي تجعل منها مقيدة ومكبلة، وهذا ما يدفعها إلى الانتحار للتخلص من العذاب الذي تعانيه، فهي ترى في الموت شيئًا بسيطًا يضع حدًّا لمعاناتها وآلامها، وعلى الرغم من التطور العلمي والتكنولوجي وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنها ما تزال تعاني من تسلط العادات والتقاليد وسلطة الأهل والرجل الذي يدفعها إلى الانتحار.

وإيمانًا منا بأهمية دور المرأة في الأسرة والمجتمع فإن حريتها وصيانة حقوقها هي ضرورة ملحة لمواجهة كافة أشكال التخلف والعنف والقتل.

لذا نحن شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي، ندين ونستنكر كل الجرائم المرتكبة بحق المرأة، ونقول لا للعنف ضد المرأة لا للعنف لا للعنف.

تموت وتسقط كل القوى التي تستهدف النيل من حقوق المرأة، تعيش المرأة القوية التي تتحدى القوى المعادية لكسرها.

تعيش المرأة المناضلة المدافعة عن حقوقها الشرعية".

(ج)

ANHA