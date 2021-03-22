′إيران تشكل فصيلًا عسكريًّا جديدًا في سوريا′

أفادت مصادر إعلامية محلية بافتتاح إيران مكتب وسط مدينة حلب لتجنيد السوريين في مجموعات ما تسمى "كتائب الإمام علي" التي يتزعمها الحاج جعفر الباوي الملقب "أبو كوثر العراقي"، حسب ما نقلته صحيفة الشرق الاوسط.

وبحسب المصادر، فإن "كتائب الإمام علي" التابعة لإيران، افتتحت مكتبًا لقبول الراغبين في الانتساب إلى صفوفها، بمنطقة الحمدانية وسط مدينة حلب، التي تخضع لسيطرة حكومة دمشق.

وأكدت المصادر أن ذلك جاء بالتوازي مع استقدام فصائل "حركة النجباء" العراقية التابعة لإيران، تعزيزات عسكرية وأكثر من 850 مسلحًا لتقوية حضورها في حلب، لا سيما بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي، حيث تتمركز "حركة النجباء" التي يتزعمها الحاج أكرم الكعبي في بلدة الوضيحي جنوب حلب، والحاج يوسف العراقي في جبل عزان.

المصادر المحلية أشارت إلى أن تعزيز المجموعات التابعة لإيران في حلب وافتتاح مجموعات "الإمام علي" مكتب للتجنيد، جريا بالاتفاق مع حكومة دمشق.

وتفيد المعلومات باتفاق جرى بين القيادي الإيراني المعروف في حلب الحاج جواد الغفاري، مع وزارة الدفاع بدمشق، على افتتاح مكتب لتجنيد الراغبين السوريين إلى كتائب "الإمام علي" التي تشرف عليها إيران.

وقالت المصادر إنه سيجري قبول جميع الراغبين؛ بمن فيهم المنشقون عن حكومة دمشق والمطلوبون للخدمة العسكرية؛ إذ ستتم تسوية أوضاعهم، مع ضمان كف الحكومة عن ملاحقتهم.

وحسب المعلومات؛ فإن المنتسبين إلى كتائب "الإمام علي"، سيبدؤون الخدمة فور التسجيل بحضور ممثلين عن حكومة دمشق، وذلك مقابل راتب شهري بقيمة 200 دولار أميركي إذا كان متزوجًا، و150 دولارًا إذا كان أعزبًا، على أن يخدم ضمن المناطق القريبة من مكان سكنه.

ويأتي ذلك على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والحديث عن مساعي روسية لتقليص حجم النفوذ الإيراني في سوريا.

(ي ح)