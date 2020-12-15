′هجمات PDK تصب في خدمة الأعداء ومخططاتهم الاستعمارية′

شهدت مدينة قامشلو تظاهرة ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK وتحركاته في باشور (جنوب)كردستان ضد قوات "الكريلا"، وعليه استطلعت وكالتنا آراء المتظاهرين جراء سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

مسعود فرحان داوود من أهالي مدينة قامشلو بيّن أن هذا التصعيد خطير جدًّا ومحط استياء للشعب الكردي، في وقت ننتظر فيه تحقيق وحدة بين جميع الأطراف الكردية وحل القضية الكردية ووقف إراقة الدماء".

مسعود قال: " إن هذه الهجمات تصب في خدمة ومصلحة الدولة التركية، فجميعنا نعلم ماذا حصل في شنكال، ومن الذي قام بحمايته وحماية أهله، ومن قام بتحريره، وعلى الرغم من كل ذلك، تشن هجماتها على القوات التي ساندت الشعب وأنقذتهم من الإبادات".

محمود أحمد طالب الشعوب الكردستانية بتصعيد نضالها والانتفاض في وجه السياسات التي تحاك ضد القضية الكردية.

أما حليمة محمود فأبدت موقفها حيال هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني على منطقة أمدية وقالت: "من المعيب أن تشن حكومة باشور كردستان هجماتها على الكرد وتتحالف مع العدو، وتابعت حليمة:" إننا لا نخاف من أعدائنا ونتأسف على الأطراف الكردية التي تساند الأعداء ".

وطالبت حليمة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، وخاصة في باشور كردستان بالانتفاض وعدم تقبل السياسات التي تحاك ضد الشعب الكردي، وعدم السماح بنشوب اقتتال داخلي كردي، وقالت: " إذا اضطر الأمر فسنتوجه إلى تلك المناطق، ونكون دروعًا لمنع حدوث أي حرب".

ومن جهته استنكر أحمد محمد هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الكريلا في باشور كردستان وقال: " نحن ضد هذا الهجمات، ونطالب الشعب الكردستاني في جميع الأجزاء أن تكون يدًا واحدة، والتوجه إلى الساحات والتعبير عن موقفها الرافض لهذه السياسات".

حمدية سعيد بدورها، استنكرت هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الكريلا، وبيّنت أن هذه الهجمات تصب في خدمة الأعداء، وهي استمرار لمخططاتهم الاستعمارية.

(م ح)

ANHA