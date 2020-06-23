′هجمات الاحتلال التركي كشفت وجهه الحقيقي ويجب التصدي لها′

يواصل أهالي شمال وشرق سوريا التنديد بهجمات الدولة التركية التي تستهدف أراضي كردستان.

تربه سبيه

نظم، اليوم، مجلس عوائل الشهداء واتحاد شبيبة الثورية تظاهرة في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، تنديداً بالهجمات التركية على مناطق حق الدفاع الشعبي في باشور كردستان.

وشارك في التظاهرة التي انطلقت من أمام مركز مؤتمر ستار شرقي ناحية تربه سبيه، أُسرُ الشهداء حاملين صور أبنائهم وذويهم الذي استشهدوا أثناء التصدي للهجمات التركية وحملات التحرير التي أُطلقت في شمال وشرق سوريا مع المئات من مكونات الناحية.

وطالب المتظاهرون بضرورة تصعيد المقاومة، ورفع وتيرة النضال في وجه هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق حق الدفاع المشروع.

وتوقف المتظاهرون في السوق المركزي، حيث تحدث باسم ذوي الشهداء حكمت الحبيب، الذي أوضح أن الدولة التركية تستهدف حركة حرية كردستان التي تؤمن بأخوة الشعوب، وتناضل من أجل تحرير كافة الشعوب وخلق مجتمع ديمقراطي حر.

الحبيب أوضح أن الهدف من الهجمات التركية الأخيرة هو إبادة شعوب المنطقة واحتلال المزيد من الأراضي، وأن على المجتمع الدولي الوقوف ضد سياسة الدولة التركية الاستعمارية.

وبدروه طالب الإداري في حركة الشبيبة الثورية بروسك سليمان الشبيبة الكردستانية في كافة أنحاء العالم برفع وتيرة النضال، ضد الاحتلال التركي، وشدد على ضرورة تصعيد النضال ضد الهجمات التركية.

تل حميس

وشارك في التظاهرة التي نظمها مجلس عوائل الشهداء لناحية تل حميس والتي انطلقت من أمام المجلس، أبناء العشائر العربية وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وجاب المتظاهرون شوارع الناحية، حاملين لافتات كتب عليها، "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي"، ونددوا عبر هتافاتهم بالعدوان التركي على عموم شعب كردستان، في شمال وشرق سوريا وباشور كردستان، و أوضحوا أن "الفاشية التركية هي تهديد للأمن العالمي، فلنقف معا ضد هذا الإرهاب".

ورفع المشاركون أيضاً خلال التظاهرة صور شهداء الحرية، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، ومجلس عوائل الشهداء.

توقف المتظاهرون أمام ساحة الشهداء في ناحية تل حميس، حيث خطب فيهم معصوم حسن الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، وقال: "تزامنًا مع تهديدات الدولة التركية على عموم مناطقنا، يشن جيش الاحتلال التركي هجوماً على مناطق حق الدفاع المشروع في جنوب كردستان".

وأشار حسن إلى أن الدولة التركية لا تفرق بين مكون وآخر، وهي خطر على الجميع وليس على الكرد وقيمه فقط، وأوضح: "اليوم، السباقون في الدفاع عن قيم الشعوب هم الكرد والمناضلون العرب، ويجب مجابهة تركيا التي تأسست على أساس السرقة والنهب وسفك الدماء، وإنهاء ثقافات الشعوب، وخير دليل على ذلك مجازر الأرمن والسريان".

ودعا حسن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومحبو العدالة إلى لجم أردوغان، وهجماته السافرة بحق شعوب المنطقة.

أما عضو حركة الشبيبة الثورية السورية أحمد الحسني، فبيّن أن الدولة التركية كشفت عن وجهها الآخر الهادف إلى قتل المدنيين وترويعهم، وقد اتضح ذلك من خلال هجماتها على شنكال ومخيمات اللاجئين في مخمور وقصفها الهمجي على مناطق باشور كردستان.

وقال الحسني: "ظهر الوجه الحقيقي لأردوغان، إنه مجرم حرب وعدو للسلام والإنسانية، وهو امتداد للإمبراطورية العثمانية، التي مثلها جمال باشا السفاح".

الرقة

تجمع المئات من أهالي الرقة صباح اليوم، وسط المدينة بالقرب من حديقة الرشيد, وانطلقوا في تظاهرة هاتفين بسقوط الفاشية التركية ومحاسبة الطاغية أردوغان، حاملين اللافتات المستنكرة والمنددة بالعدوان التركي المستمر على الشعوب.

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة دوار النعيم وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء, ثم ألقى رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان كلمة تحدث فيها عن دور النظام التركي وحزب العدالة والتنمية في افتعال الأزمات في الشرق الأوسط لخدمة المصالح التركية والأطماع العثمانية المتجذرة فيها.

كما نوه القفطان في معرض حديثه إلى أهمية الحوار السوري لإنهاء الأزمة السورية، وطرد الاحتلال التركي مبيناً أيضاً "أن وحدة الصف الكردي ليست موجهة ضد المكونات الأخرى لشمال وشرق سوريا، كما تروج لها الدول الفاشية لأنها جرت على الأرض السورية بهدف تقريب وجهات النظر للوصول إلى الحل الذي ينهي أزمة شعوب سوريا".

وانتهت التظاهرة بالهتافات التي عبّرت عن احتقان شعوب المنطقة من سياسات الفاشية التركية واحتلالها للمناطق السورية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

(كروب)

ANHA