′هدف الدولة التركية القضاء على تنظيم المرأة′

بعد أن احتلّت الدولة التركية ومرتزقتها سري كانيه وكري سبي/تل أبيض، وارتكبت جرائم حرب في المنطقة، كالقتل، والتدمير، ونهب وسلب ممتلكات الأهالي، بدأت الآن بتصعيد هجماتها ضدّ ناحية عين عيسى التابعة لإقليم الفرات.

وعن سياسات الدولة التركية ومرتزقتها، وهجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، أجرت وكالتنا لقاءات مع عدد من نساء ناحية عامودا بإقليم الجزيرة.

نسرين باشو أشارت في حديثها إلى أنّ الدولة التركية تحاول إعادة العهد العثماني، وأضافت "الكلّ بات يعلم أنّ الهدف من هجمات الدولة التركية هو احتلال مناطق شمال وشرق وسوريا، والقضاء على مشروع الأمّة الديمقراطية وتنظيم المرأة في شمال وشرق سوريا".

وعن موقفهنّ حيال هذه الهجمات، قالت نسرين باشو "مهما صعّد أردوغان وحكومته من هجماتهم، وحاكوا المؤامرات ضدّنا، نحن بالمقابل ككُرد، وكافّة مكوّنات المنطقة، سنعزّز من نضالنا ومقاومتنا، ونحن سنعزّز من تنظيمنا ونضالنا في وجه هذه السّياسات".

ندى حسن شجبت هجمات الاحتلال التركي ومرتزقتها على المنطقة، ونوّهت إلى أنّهن سيدعمن قواتهم العسكرية التي تدافع عنهنّ وتحميهنّ حتى النهاية، وأضافت "ناحية عين عيسى تحرّرت من مرتزقة داعش بفضل تضحيات أبناءنا، ولن نتقبل بتسليمها لأردوغان، أو حكومة دمشق، كما أنّنا نرفض ما يحيكونه من مؤامرات ضدّ عين عيسى".

ومن جانبها قالت صالحة مصطفى: إنّ الاحتلال التركي يحاول إبادتهنّ من خلال شنّ هجماته الوحشية على المنطقة، وأردفت بالقول "الهجمات التي تُشنّ على ناحية عين عيسى هي مؤامرة ومخطّط دولي، ونحن ندين بشدّة هذه الهجمات".

وأكّدت صالحة مصطفى أنّه مهما فعل الاحتلال التركي، ومهما صعّد من هجماته لن يتركوا ديارهم، واختتمت بالقول "سندعم ونساند قواتنا (قوات سوريا الديمقراطية)، ولن نترك ديارنا".

(د ج)

ANHA