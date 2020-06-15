′هدف الاحتلال التّركيّ تدمير مكتسبات الكرد′

أصدرت الحركة الشّيوعيّة الثورية TKŞ اليوم بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مخمور وشنكال ومناطق الدفاع المشروع "مديا".

وجاء في نص البيان:

"تستمرّ هجمات الدولة التركية منذ 14 يونيو حتى الآن، فتقصف الدولة التركية الفاشية مناطق الحماية الذاتية في مخمور وشنكال.

إنّ هدف الدولة التركية الفاشية التي بنت سياستها الكاملة بشأن الاحتلال والإبادة هو تدمير مكاسب الأجزاء الأربعة من كردستان. كما تقوم الدولة التركية المحتلّة التي تعمل في روج آفا منذ فترة طويلة ببناء قواعد عسكرية في كردستان الجنوبية بالتعاون مع حزبي PDK, YNK، وتواصل مرض الاحتلال الخاصّ بها.

إنّنا ندين هجمات الدولة التركية، وخاصّة في منطقتي مخمور وشنكال، حيث يعيش المدنيون وتستهدف المستشفيات، وكذلك الهجمات على مناطق الحماية الذاتية، وندعو جميع أبناء شعبنا إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الهجمات والخروج إلى الساحات والوقوف ضد الاحتلال. لا تختلف هذه الهجمات عن الهجمات على روج آفا وشمال وشرق سوريا ولا الهجمات على البلديات في كردستان الشمالية من خلال تعيين مسؤولين توابع للدولة التركية واختطاف وتعذيب واغتيال البرلمانيين والرؤساء والشعب.

نحن كالحركة الشيوعية الثورية ندعو شعب كردستان من أربعة أجزاء كردستان إلى شرق سوريا وأوروبا لمقاومة هجمات الدولة التركية المحتلة وحلفائها".

وانتهى البيان بالشّعارات "بالمقاومة نتحرّر الموت للاحتلال".