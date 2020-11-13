′بسبب الحصار تراجعت الزارعة وازداد عدد العاطلين عن العمل′

تشتهر مقاطعة الشهباء بزراعة القمح والشعير، بالإضافة إلى البطاطا والبصل، وتعد المحاصيل الزراعية من أهم موارد أهالي المنطقة، الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رزق لهم.

ولكن حكومة دمشق تفرض حصارًا خانقًا على المقاطعة منذ ثلاثة أعوام، وتمنع دخول المواد إلى المقاطعة كالمواد الغذائية، المحروقات، البضائع، بالإضافة إلى مستلزمات الزراعة كالبذار والأسمدة والمبيدات.

وقد شُدّد هذا الحصار بشكل أكبر في العام الحالي، فالحكومة تمنع دخول أي مواد إلى الشهباء، والذي يعتبره أهالي المنطقة أحد أساليب الضغط عليهم، وعلى مهجّري عفرين الذين يقيمون في الشهباء عقب تهجيرهم من ديارهم بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عام 2018، وذلك لكسر إرادتهم والنيل من مقاومتهم.

هذا الحصار أثّر بشكل كبير على واقع الزراعة في المنطقة، فمنع دخول المحروقات التي تعد من أساسيات ري المحاصيل عبر المضخات، بالإضافة إلى كونها أساسية لتشغيل الجرارات لحراثة الأراضي، كما أن منع دخول البذار والأسمدة والمبيدات الحشرية شكّل معاناة كبيرة للمزارعين في المنطقة، ولم تستطع لجنة الزراعة تقديم الدعم لمزارعي الشهباء بسبب الحصار.

′منع دخول مستلزمات الزراعة سبب تراجع الزارعة′

المزارع محمد بطال أشار في لقاء أجرته معه وكالتنا إلى أن الزارعة هذا العام أصعب من الأعوام السابقة بسبب الحصارخاصة أن حكومة دمشق تمنع دخول البذار والأسمدة والمبيدات إلى المنطقة، وتابع بالقول "هذا الحصار رفع من سعر مستلزماتنا بشكل مضاعف، فبرميل المازوت وصل سعره إلى 160 ألف ل.س، بينما كان في الأعوام السابقة لا يصل إلى 50 ألف ل.س، وفي ظل شح الأمطار والحصارلا يمكننا سقاية أراضينا، ولهذا لا يمكننا زراعتها".

′الحصار قلّص المساحات الزراعية في الشهباء، وزاد عدد العاطلين عن العمل′

أشارت المهندسة الزراعية نسرين محمد، الرئيسة المشتركة للجنة الزراعة في مقاطعة الشهباء إلى أنهم منذ ثلاث سنوات يعانون من شح كبير في المستلزمات الزراعية والمحروقات، وتابعت "هذا أثّر بشكل كبير على المشاريع الزراعية في المنطقة، فقد انخفضت المساحات الزراعية بشكل كبير، وهذا بدوره أثّر على الإنتاج بشكل كبير".

وأوضحت نسرين محمد أن تقلص المساحات الزراعية بسبب الحصار أثر على حياة الأهالي الذين يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي، وقالت "كزيادة عدد العاطلين عن العمل، وصعوبة تأمين المستلزمات الحياتية الضرورية".

وقالت نسرين محمد إنهم كانوا يقدّمون العون للمزارعين ليستطيعوا زراعة أراضيهم، سواء في تأمين البذارأو المستلزمات الأخرى، ولكن في هذا العام لم يستطيعوا تقديم أي عون لهم بسبب الحصار.

′ضعف الزارعة أثر على تربية المواشي أيضاً′

ونوهت نسرين محمد بأن الثروة الحيوانية أيضاً تأثرت بسبب هذا الحصار، وأضافت، "ليست هناك مراعٍ تكفي لرعي المواشي، ولا يوجد علف أيضاً، وتراجع الزارعة في الأعوام السابقة أثّر على تربية المواشي ايضاً".

وناشدت المهندسة نسرين محمد المنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على حكومة دمشق لرفع الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء.

(د ج)

ANHA