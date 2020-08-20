′بمقاومة حفتانين سننتصر على الدولة الفاشية′

وأطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية بتاريخ 15 آب الجاري حملة "سننتصر" ودعت من خلالها الجميع إلى تصعيد النضال ضد الاحتلال التركي في عموم كردستان وفي شمال وشرق سوريا.

وقالت شابات من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إن الهدف من الحملة هو تصعيد النضال ضد الاحتلال التركي ودعم مقاومة الشعب الكردستاني في كل أجزاء كردستان.

الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بريفان إيبش قالت إن ما تقوم به الدولة التركية الآن يهدف إلى احتلال المزيد من الأراضي، وأضافت "الدولة العثمانية احتلت مناطق في عموم كردستان وحتى يومنا هذا تواصل احتلال المناطق السورية مثل عفرين، كري سبي، سري كانيه، وبافي المناطق السورية، كما تهاجم منطقة حفتانين".

سننتصر على الاحتلال

وأكدت بريفان أن حملة "سننتصر" هدفها دعم المقاومة والوقوف في وجه الفاشية، "الفاشية التركية تريد إنهاء وجود الشعب الكردي وحقوقه، ومن أجل ذلك أطلقنا حملة "سننتصر" لدعم مقاومة الشعب الكردي وحفتانين في وجه الاحتلال".

وأشارت بريفان إيبش إلى إنهم في حركة الشبيبة سيكثفون فعالياتهم وتنظيمهم لدعم تلك المقاومة.

أما عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية سيلفا علي فقالت إنهم أطلقوا حملة "سننتصر" من أجل التصدي للاحتلال التركي في عموم كردستان وفي شمال وشرق سوريا، ومقاومة حفتانين كسرت شوكة الدولة التركية، وبروح تلك المقاومة التي يبديها المقاتلون سننتصر في وجه الفاشية".

على الجميع دعم مقاومة حفتانين

واستنكرت سيلفا هجمات الدولة التركية على شمال وشرق سوريا وعلى منطقة حفتانين، وقالت إن إرادة الشعب الكردي "أقوى من هجمات وطائرات الفاشية".

ودعت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية سيلفا علي جميع الشبان والشابات إلى الانضمام إلى حملة "سننتصر"، والوقوف إلى جانب قواتهم ضد الدولة التركية.

(ك)