′بعطائكم نحوّل الأمل إلى مبادرة وعمل′

ووضعت صناديق التبرع أمام مراكز الهلال الأحمر الكردي، في كل من "منبج وكوباني والرقة والطبقة والحسكة، الدرباسية وقامشلو وديرك وكركي لكي".

وفي هذا السياق، أكد عضو إدارة الهلال الأحمر الكردي، دلكش عيسى، أن المبادرة تهدف إلى تغطية احتياجات عدد كبير من الأسر المحتاجة ومن ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى أنه من المقرر تخصيص نسبة من زكاة الفطر في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى كورونا.

وحول آلية التوزيع، أضاف عيسى: "جهزت مؤسسات المجتمع المدني قائمة بأسماء العوائل والأسر ذات الدخل المحدود، حيث من المقرر تجهيز نحو 4 آلاف سلة غذائية، وذلك وفقًا للتبرعات التي سيتم جمعها خلال المبادرة.

واختتم دلكش عيسى حديثه بالقول: "نأمل أن يبادر أصحاب الأيادي البيضاء إلى التعاون معنا حتى نتمكن من تقديم الدعم للأسر المحتاجة".

ومن المزمع أن تستمر هذه المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، ليتم جمعها وتوزيعها فيما بعد.

(ي م/ س ر)

ANHA