تنديداً بالاحتلال التركي لمدن شمال وشرق سوريا، وارتكاب الجيش التركي ومرتزقته المجازر بحق المدنيين، وباقتراب الذكرى السنوية الأولى لبدء الهجمات، نظّم مجلس ناحية الشدادي بالتعاون مع المؤسسات المدنية مظاهرة، شارك فيها المئات من أهالي الشدادي وريفها.

المظاهرة انطلقت من أمام مجلس الناحية وجابت الشوارع الرئيسة، وسط ترديد الشعارات التي تُحيّي المقاومة وتندد بمجازر الاحتلال في الأراضي المحتلة.

المتظاهرون توقفوا في ساحة الجبسة، وهناك وقف الجميع دقيقة صمتٍ، ألقى بعدها الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى أحمد كلمة، أوضح فيها أن تركيا نفذت مخططاتها في المنطقة عبر مرتزقتها السوريين، وتمكنت من احتلال عفرين، سري كاينه، كري سبي/ تل أبيض مروراً بإعزاز، وجرابلس، والباب.

ولفت أحمد، أن الاحتلال التركي في هجمات الـ 9 من تشرين الأول 2019 استخدمت سياسة "الأرض المحروقة" وبمشاركة مرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" لاحتلال مدن الشمال السوري.

ونوه أحمد، أن الاحتلال لجأ إلى عمليات القصف البري والجوي والتهجير القسري للسكان الأصليين، وإحلال سكان من مناطق أخرى في بيوت المدنيين عنوة لإجراء التغيير الديموغرافي.

وبيّن أحمد، أن ما يخيف الاحتلال التركي هو "النسيج الوطني المترابط واللحمة الوطنية بين المكونات كافة التي حققت مكتسبات لا يمكن التنازل عنها في ظل الثورة".

وشدد أحمد، في نهاية حديثه، على أنه "بالتكاتف والتعاضد سنحرر جميع أراضينا المحتلة من قبضة المجرم التركي ومرتزقته، وسنحمي مكتسبات ثورتنا".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُحيّي المقاومة وتمجد الشهادة والشهيد.

(ب د/هـ ن)

ANHA