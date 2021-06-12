′بالقراءة تتطور المجتمعات′

يؤدي الاستخدام المفرط للوسائط الرقمية والانترنت إلى الابتعاد عن قراءة الكتب، ويؤدي إلى ضعف المجتمع من الناحية التعليمية ويضعف لديهم حب القراءة.

بعد انطلاقة ثورة الـ 19 من تموز، بدأت الإدارة الذاتية بجمع الكتب والترويج لجميع فرص القراءة من أجل تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع.

ومع مرور الوقت، تكثّف هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية جهودها لتحسين مستوى التعليم في المنطقة، وتم حتى الآن افتتاح 16 مكتبة و3 دور نشر في مناطق الإدارة الذاتية.

وفي عام 2017، ولأول مرة، افتتحت هيئة الثقافة والفن معرض الشهيد هيركول للكتاب والذي يقام كل عام.

كما تم افتتاح مكتبة محمد منلي غزيل أيضًا عام 2018 من قبل اتحاد المثقفين في مدينة منبج.

كما افتتحت مكتبة آمارا، وهي أول مكتبة في إقليم الجزيرة، عام 2018 من قبل لجنة الآداب في روج آفا.

تحتوي كلتا المكتبتين على أنواع عديدة من الكتب، ومعظمها باللغات الكردية والعربية والإنجليزية والتركية والفارسية.

بالنسبة للأطفال، فقد أطلقت هيئة الثقافة، بالتعاون مع اللجنة الأدبية في روج آفا، العام الماضي (2020) مسابقة باللغتين الكردية والعربية بعنوان "كتاب المستقبل".

'مستوى القراءة'

وقيّمت عضوة مجلس إدارة مكتبة "أمارا"، دلفين توبال، مستوى التعليم والقراءة لوكالتنا، وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين يزورون المكتبة مرتفع، لكنهم يملّون من القراءة بسرعة، ويبدأون بالتحدث مع الناس من حولهم خلال زيارة المكتبة، قائلة: "لكن هناك عدد من المثقفين يجتمعون هنا ويناقشون مواضيع بعض الكتب".

ونوّهت إلى أنه، وعلى الرغم من توافر فرص القراءة ووفرة الكتب والحدائق ودور النشر، إلا أن مستوى القراءة في مجتمع شمال وشرق سوريا لم يصل إلى مستوى كبير. مؤكدة أن أحد أسباب ذلك هو الحرب الخاصة التي تشن على المجتمع المحلي.

وأشارت دلفين إلى أن الناس من جميع الأعمار يزورون المكتبة، وتابعت: "عندما افتتحنا المكتبة الجديدة، كان عدد الزائرين قليل جدًّا، لكن الآن يصل العدد إلى 50 شخصًا يوميًّا، والملاحظ زيادة عدد الشباب الزائرين للمكتبة".

وأوضحت دلفين أن عدد الرجال الأكبر سنًّا أعلى من عدد النساء المسنات، وتابعت: "يجب أن تخرج النساء الأكبر سنًّا ويتعرفن على محيطهن، ونحن ندعوهن للقراءة من أجل التقدم والازدهار".

'الكتاب ينمي شخصية الإنسان'

وقالت عضوة مجلس إدارة مكتبة أمارا، دلفين توبال: "لقد مرت 4 سنوات وأنا بين هذه الكتب، في البداية لم أكن في هذا المستوى، فالقراءة تبني شخصية الإنسان وتطوره حقًّا".

وشددت دلفين على ضرورة عودة الجميع إلى الحياة الاجتماعية والتعليم والقراءة، وتابعت قائلةً: "يقول القائد عبد الله أوجلان إن من يدرس يمكنه الوصول إلى مستوى الوعي الذاتي".

'صفحة واحدة يمكنها تغيير شخصية المرء'

من ناحية أخرى، قالت القارئة آريا يوسف من الحسكة، التي تزور مكتبة أمارا على الدوام، إنها تقرأ 5 كتب شهريًّا. وأوضحت أنها كانت تقرأ الكتب منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها وقالت: "لولا هذه الكتب واستمراري في القراءة، لما كنت اليوم بهذا المستوى من المعرفة".

وأشارت آريا إلى أن نسبة القراءة في المجتمع تراجع بسبب كثرة استخدام المجتمع واندماجه في برامج الإنترنت، مضيفة: "أدعوهم إلى أن يقرؤوا ولو صفحة واحدة فقط كل يوم، وبعد ذلك سيرون ويشعرون بالتغيير في أنفسهم وشخصيتهم".

(ل)

ANHA