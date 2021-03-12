′انتفاضة قامشلو بمقاومتها وشهدائها رمز الإرادة الشعبية′

أصدرت الأحزاب السياسية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى الـ 17 لانتفاضة قامشلو في الـ 12 من آذار عام 2004.

شارك في البيان الذي أدلي به في ساحة الجبانات في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، العشرات من ممثلي الأحزاب السياسية في الحي (حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب سوريا المستقبل، مجلس سوريا الديمقراطية، حزب الديمقراطي الكردي السوري).

وبدأ البيان بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء انتفاضة قامشلو، وقرئ البيان من قبل عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي بدران حمو.

وجاء في نصه:

"تمر علينا الذكرى السنوية السابعة عشرة لانتفاضة قامشلو التي اندلعت في 12 من آذار عام 2004، التي استخلص منها الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي على وجه الخصوص دروسًا كانت أساساً للعمل لاحقًا، حيث خلق النظام السوري فتنة بين العرب والكرد.

إن انتفاضة قامشلو حملت لنا الكثير من المعاني والدلالات إلا أننا وعلى الرغم من مرور 17عامًا على تلك الانتفاضة الشعبية التي جسدت الإرادة المجتمعية لشعبنا في الانتفاضة وقول كلمة لا في وجه النظام الجائر والمستبد.

إننا الأحزاب السياسية في مدينة حلب في الوقت الذي تستذكر فيه انتفاضة 12 من آذار التي هي رمز الإرادة الشعبية بشهدائها ومقاومتها، نجدد العهد لشهداء الحرية أن نسعى جاهدين إلى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها لإقامة نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا، وما نشهده اليوم من ثورة مجتمعية ماهي إلا ثمار النضال الثوري وانتفاضة الثاني عشر من آذار التي سطّرت بدماء الفئة الشابة الثائرة ومقاومة الشعب من أجل نيل الحرية وتحقيق نظام عادل يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة لكل مكونات الشعب السوري.

كما علينا أن نكون على قدر المسؤولية ونكثف من جهودنا لتوحيد الصف الكردي بشكل خاص والوطن السوري بشكل عام لبناء سوريا جديدة ديمقراطية تعددية لا مركزية تتسع للجميع".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحي شهداء انتفاضة قامشلو.