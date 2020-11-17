′التوقف عن التعليم باللغة الأم خيانة لتضحيات الشهداء′

تستمر المواقف المنددة بمطالب المجلس الوطني الكردي بإيقاف التعليم باللغة الأم والعودة إلى مناهج حكومة دمشق، حيث أبدى إداريون في لجنة المدارس بناحية كركي لكي تمسكهم بلغتهم الأم وانتقدوا مطالب المجلس الوطني الكردي.

'سنقف في وجه من يحاولون إيقاف لغتنا الأم'

الإدارية في لجنة المدارس في ناحية كركي لكي، هيفا بركات، قالت " إن اللغة من أساسيات حياة الشعب، فإذا سعت الأنظمة الاستبدادية إلى إنهاء وجود الشعوب فإنها تعمل في البداية على إبعاد اللغة ومنعها، لأن اللغة هي إثبات لوجود الإنسان وثقافته".

وتابعت هيفا بركات بالقول: "نضالنا خلال ثورة شمال وشرق سوريا كان لتوطيد اللغة في المدارس، فقد كان التعليم بلغتنا حلمًا، وبعد تضحيات الشهداء وصلنا إلى مرحلة إعطاء الدروس بلغة الأم في المرحلة الابتدائية ومن ثم فتحنا جامعات ومعاهد، وانضم إليها المئات من الطلبة من كل مكونات ليدرسوا بلغتهم".

ودعت هيفا بركات الشعب الكردي إلى تصعيد النضال للحفاظ على لغته الأم وأضافت:" على الجميع النضال من أجل حماية اللغة، وسنقف في وجه من يعارض لغتنا الأم ويحاول إيقافها".

′توقفنا عن التعلم بلغة الأم هي خيانة لتضحيات شهدائنا′

ومن جهتها انتقدت الإدارية في لجنة المدارس بكركي لكي، مهاباد داوود، مساعي المجلس الوطني الكردي لإيقاف التعلم بلغة الأم، وأشارت بالقول" من صغرنا ونحن نناضل من أجل لغتنا الأم، لذلك إذا تخلينا عنها فلن يبقى لنا حقوق ووجود، الآلاف من الشهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل النطق بلغتنا، وإيقافها خيانة لتضحيات شهدائنا".

وأنهت حديثها بالقول:" قبل اندلاع ثورة شمال وشرق سوريا كان المجلس الوطني الكردي يوزع المنشورات من أجل تحقيق الحقوق الثقافية والتي هي عبارة عن اللغة والثقافة، نقول له أين حقوقك الثقافية إذا تخليت عن لغتك؟ لقد وصلنا إلى مرحلة فتحنا فيها الجامعات والمعاهد، لذلك نقول للجميع إننا لن نتخلى عن لغتنا الأم".

'اللغة هي هوية وإثبات لوجود الشعوب'

وبدوره أشار الإداري في لجان المدارس في ناحية كركي لكي، عبد الحكيم ميرزا، إلى أن اللغة هي إثبات لهوية وجود الشعوب، وأينما وُجد فإنه يعرف وجوده من خلال التحدث بلغته، ولا يمكن تحقيق الانتصار في الثورة بدون اللغة.

وأضاف ميرزا ا" من خلال اللغة نثبت تاريخ وجود الشعوب، وكل المحاولات الساعية إلى إزالة لغة الأم تهدف إلى محو قيم ذلك الشعب، لذلك واجب علينا حماية لغتنا من خلال تقويتها ونشرها، وإننا المعلمون لن نتخلى عن لغتنا، ونستنكر مطالب المجلس الوطني الكردي".

(م ح)

ANHA