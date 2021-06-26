′الشعب هو صاحب القرار وهدفنا تحقيق العدالة الاجتماعية′

وبحضور العشرات من وجهاء العشائر في ناحية صرين جنوب مقاطعة كوباني، عقد الاجتماع في مضافة محمود محمد الشواخ على مدخل ناحية صرين الشمالي بين وجاء العشائر في الناحية وممثلي الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وكان الاجتماع بداية الانطلاق لسلسلة الاجتماعات المعلن عنها من قبل المجلس التنفيذي في إقليم الفرات للحوار مع الأهالي في الإقليم، والاستماع لمتطلباتهم، والوقوف في وجه الفتن التي تحاول بعض الجهات الخارجية إثارتها، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبدأ الاجتماع بالنقاش بين مسؤولي الإدارة ووجهاء العشائر، الذين عبّروا عن المتطلبات التي تحتاجها المنطقة في الفترة القادمة، وبعدها قدم الحضور مجموعة من المقترحات لمسؤولي الإدارة الذاتية.

وبدوره قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين لوجهاء العشائر "حالياً ندرس إمكانية رفع الجمارك عن بعض المواد لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي في مناطقنا، وما تأخذه الإدارة من ضرائب على بعض المواد تصرفها في المشاريع الخدمية للمنطقة، ولا يوجد ممول خارجي يدعمنا عدا بعض المنظمات الصغيرة التي تعمل ضمن المنطقة، لهذا نعتمد بشكل كبير على الضراب في مشاريعنا الخدمية".

وتابع محمد شاهين "هناك بعض القرارات تتوقف على رأي الشعب، وهو صاحب القرار، وليس نحن فقط، وهدفنا هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وسد الثغرات بيننا وبين الشعب لنحيا بسلام وأمان في شمال وشرق سوريا".

ومن جانبها قالت الرئيسة المشتركة لهيئة العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات نصرة خليل "من اليوم سنشكل لجنة من وجهاء العشائر لمتابعة وضع السجناء والإسراع في إطلاق سراحهم ما عدا المحكومين بالإرهاب، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء أبناء المنطقة سيخرجون عن طريق العفو العام الذي سيصدر قريباً".

وفي تصريح خاص لوكالتنا قالت الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات العامة في إقليم الفرات مروى دريعي إن "هدفنا من عقد هذا الاجتماع هو الاستماع لمطالب الشعب عن طريق وجهاء العشائر والمشاكل التي تواجههم في الأعوام الأخيرة، وكذلك اطمئنان أهالي المنطقة بأن الإدارة جاهز للإنصات إليهم، لأنهم الهيكلية الرئيسة التي تتكون منها الإدارة، وفي الأيام المقبلة سنقوم بعقد اجتماعات مكثفة في المنطقة لفهم متطلبات الأهالي بشكل أكبر".

(ن ك/ج)

ANHA