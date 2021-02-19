′القائد عبد الله أوجلان مناضل سياسي يدعو إلى أخوة الشعوب وحرية الإنسان′

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، تتعالى الأصوات المطالبة بحريته في مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لمجلس الشعب في بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي، صلاح السلمان: "إن العالم بشكل عام يعيش حالة فوضى فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، وأضاف: "هناك مؤامرات دولية تحاك في الخفاء ضد كل من ينادي بالديمقراطية وحرية الشعوب والمساواة بينها، ومن هذا المنطلق تعرّض القائد عبد الله أوجلان للاعتقال".

’القائد عبدالله أوجلان مناضل سياسي يدعو إلى أخوة الشعوب وحرية الإنسان‘

وتابع السلمان: "عبد الله أوجلان مناضل سياسي ديمقراطي حرّ يناضل من أجل حرية الانسان وأخوة الشعوب ووحدة مكوناتها، لذا رأت الأنظمة السلطوية والإمبريالية في فكره تهديدًا لمصالحها، فقامت تركيا بالتعاون مع القوى العالمية الرأسمالية بالتآمر عليه وسجنه، وحركت استخباراتها من أجل الضغط على العالم لتحقيق مصالحها التوسعية".

السلمان حمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار احتجاز القائد عبد الله أوجلان، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل من أجل الإفراج العاجل عن القائد عبدالله أوجلان لأنه يدعو إلى الحرية والديمقراطية والأخوة والمساواة بين الشعوب".

ومن جانبه استهل الرئيس المشترك لمديرية زراعة هجين في دير الزور جندي الطعمة، حديثه بذكر مقولة للقائد عبدالله أجلان، والتي يقول فيها "لو بقيتم بعيدين عن قضايا الشعب لن تصبحوا أصحاب روح عظيمة".

ولفت الطعمة إلى المؤامرة التي تم التخطيط لها بمشاركة قوى عالمية عديدة، وأكد أنها استهدفت فكر أوجلان، لأن تلك القوى كانت ترى في فكره تهديداً لها وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلق القائد شعار "إخوة الشعوب".

وأشار الطعمة إلى الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة دمشق والمتمثلة بتنازل الأخيرة عن لواء اسكندرون وكذلك اتفاقية أضنة، ولفت أن هدف تركيا كان التوغل أكثر في الأراضي السورية، وهذا ما يتم مشاهدته الآن في ظل الأزمة التي تمر بها سوريا.

الطعمة أكد في ختام حديثه أن شعوب المنطقة متمسكة بأفكار القائد عبدالله أوجلان، واستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار احتجاز القائد عبدالله أوجلان.

(ف ع/ك)

ANHA