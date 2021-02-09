′المؤامرة الدولية كانت لإعاقة حل القضية الكردية وتعميق التناقضات في الشرق الأوسط′

ويصادف الـ 15 من شباط / فبراير الجاري، الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان على يد استخبارات الدولة التركية بتواطؤ دولي، ما أدى إلى اعتقال أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999.

ورفضاً للمؤامرة واستنكاراً لها، تنظم في مناطق شمال وشرق سوريا فعاليات منددة بالمؤامرة الدولية، مطالبة بفك أسر القائد عبد الله أوجلان.

حلب

وفي السياق ذاته عقد مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بحلب اجتماعاً جماهيرياً شارك فيه العشرات من أهالي الحي وممثلو المؤسسات المدنية، اليوم الثلاثاء.

وعقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، التي زينت بصور القائد عبدالله أوجلان.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي هدية يوسف، مستنكرة في مستهل حديثها المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي أدت لاعتقاله.

وقالت: "حاولوا استهداف الشعب الكردي ومشروع الأمة الديمقراطي في شخصية القائد، ولكن اليوم أطلقت كافة شعوب العالم حملة لرفع العزلة عنه".

وأضافت هدية يوسف: "إن الدول التي احتلت كردستان أرادت استكمال هذا المخطط لإبادة الشعب الكردي، فالقائد عمل على خلاص هذه الشعوب من الظلم والأنظمة الاستبدادية، لذلك حاكت هذه الدول المؤامرة له".

وأردفت بالقول: "القائد استطاع أن ينظم ثورة معاصرة بفكره ، كما أنه جمع تجارب القيادات الذين قامت بالثورات السابقة"، منوهةً إلى أن "المؤامرة هي لإعاقة حل القضية الكردية وتعميق التناقضات في الشرق الأوسط".

وأكدت هدية يوسف أن "الثورة التي تكون طليعتها المرأة والشبيبة لن تنكسر، وأن المجتمع الذي انتهج فكر القائد لن تستطيع أي دولة إزالته".

وانتهى الاجتماع بعرض سنفزيون عن كفاح القائد عبد الله أوجلان ونضاله وفكره وفلسفته التي انتشلت المجتمعات من الظلم والعبودية.

جل آغا

وبالصدد عقد مجلس ناحية جل آغا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً جماهيرياً حضره العشرات من أبناء الناحية في صالة المركز الثقافي، تحدث خلاله الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو.

واستنكر حسو المؤامرة الدولية، وقال: "إن المؤامرة التي طالت القائد أوجلان لم تستهدف شخصه فقط، بل استهدفت جميع الشعوب المطالبة بالحرية".

كما أشار حسو إلى أن "فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان انتشرا على نطاق واسع في العالم، ونشرت العديد من تحليلاته في المكاتب العالمية والعديد من الفلاسفة والمثقفين العالميين يؤيدون أفكاره".

تالياً عُرِضَ سنفزيون عن المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 شباط 1999.

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية، اليوم، معرضاً لصور وكتب القائد عبد الله أوجلان، في ساحة الشهيد خبات ديريك بالناحية.

ومن المزمع أن يستمر المعرض لثلاث أيام.

عين عيسى

كما عقد اليوم مجلس مقاطعة كري سبي اجتماعاً جماهيرياً في قرية خربة هدلة التابعة لناحية عين عيسى، حضره العشرات من أهالي القرية وقريتي الحوران والثامرية المجاورتين لها.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، شرحت بعدها الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي بريفان اسماعيل، بلمحة موجزة عن مسيرة القائد عبدالله أوجلان، لافتةً إلى أن "قيامه بتأسيس حركة التحرر جاء نتيجة الاضطهاد الممارس على شعبه من قبل السلطات الديكتاتورية".

وبينت خلال حديثها أن فكر القائد عبدالله أوجلان كان لخدمة كافة شعوب المنطقة، دون تمييز بين الكردي أو العربي، أو الإيزيدي أو الشركسي.

وفي السياق ذاته، قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، هزاع محمد، إن اعتقال القائد عبدالله أوجلان تم بمؤامرة دولية من دول خافت من أفكاره.

وأردف قائلاً: "الدولة التركية تعتقد أن باعتقالها للقائد عبدالله أوجلان قد حبست فكره، ولكنها مخطئة بذلك لأن رفاق دربه تمكنوا من إكمال مسيرته، وأكبر مثال على ذلك أن شعوب المنطقة قد تطورت وازدهرت بسبب فكره النير".

فيما أكدت عضو مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي، مايا العلي، أن فكر القائد عبدالله أوجلان حث المرأة على التحرر ولعب دورها الريادي في كافة المجالات السياسية والعسكرية والخدمية بعد أن كانت مهمشة من قبل الأنظمة الديكتاتورية والسلطة الذكورية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس مقاطعة كري سبي، اجتماعات مماثلة في كل من قرية الهباء التابعة لناحية سلوك، وفي مركز ناحية عين عيسى، ومخيم مُهجّري كري سبي وبلده الهيشة، بالإضافة إلى اجتماعين في ناحية الجرن في قرى (بغديك، وأبو حية)، ومن المقرر أيضاً أن ينظم مجلس مقاطعة كري سبي في الـ 15 من الشهر الجاري تظاهرة حاشدة في ناحية عين عيسى تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان وأدت إلى اعتقاله في العام 1999.

(كروب/ م ح)

ANHA