′الديمقراطي الكردستاني والبرزاني يهاجمون نهج المرأة الحرة والمرأة المناضلة′

يواصل الشارع الكردي ردود فعله تجاه ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ الدائر في باشور (جنوب) ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺟﺮّﺍﺀ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ، في مناطق الدفاع المشروع (مديا).

وفي هذا السياق، أصدر مؤتمر ستار في إقليم الفرات، اليوم، بياناً إلى الرأي العام بمشاركة العشرات من عضوات مؤسسات وهيئات المرأة كافة في مقاطعة كوباني.

ورفعت النساء خلال البيان أعلام مؤتمر ستار ولافتة كُتب عليها "أنتم المسؤولون عن الخيانة والاحتلال، وسوف تُلعنون من قبل المرأة والتاريخ".

قرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة منسقيّة مؤتمر ستار مزكين خليل ، وجاء فيه:

"عندما ننظر إلى تاريخ الشعب الكردي نرى أن هناك عدة ثورات وانتفاضات، ودائمًا كان هناك خطان، خط المقاومة وخط الخيانة والاستسلام.

استسلام الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الدولة التركية يعني أن الحزب لن يحرّر نفسه من خط الخيانة وينتهج جزءاً من سياسة الحرب التي ينتهجها المحتل ضد حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويخوّن أيضًا القائد أوجلان الذي يُعتبر مكاناً للأمل والحل لجميع الشعوب.

سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني دائمًا إلى التعاون مع الدولة التركية عن طريق الأفعال القذرة، واليوم هاجم مناطق تواجد كريلا في مناطق الدفاع المشروع، وفي حفتانين الذي كُتب فيه تاريخ الإنسانية، وأصبح مكاناً للكرامة وحماية جميع الشعوب، وعلى الرغم من ذلك فإنه رفع خط المقاومة إلى أعلى مستوياتها ضد الاحتلال والإبادة الجماعية.

الدولة التركية وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني يريدون إثارة حرب دموية واقتتال كردي كردي في مناطق كاري وقنديل.

وفي الوقت الذي تناقش فيه كافة الأحزاب الكردية القضية الكردية، يهاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفاؤه القضية الكردية ويخلق توترات لمصالحه.

وفي الآونة الأخيرة، هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسعود بارزاني وحلفاؤه خط حرية المرأة ونظام الرئاسة المشتركة بتصريحات غير أخلاقية، لأن حركة حرية المرأة الكردستانية أصبحت مصدر الأمل والحرية في جميع أنحاء العالم وجلبت معها التطورات السياسية والفكرية والاجتماعية المتعلقة بالدفاع عن النفس، لذلك تُستهدف المرأة المناضلة دائمًا من قبل الاحتلال في محاولة للقضاء عليها بشتى الطرق والوسائل.

إن الهجمات على نظام الرئاسة المشتركة ونضال المرأة بعيدة كل البعد عن الأخلاق والمعايير.

لذلك فإننا باسم جميع نساء إقليم الفرات ندعو جميع النساء للحفاظ على منجزات المرأة وبناء وحدتها، وتعزيز خط الوحدة والحرية ضد أفعال المحتلين والإبادة الجماعية ورفع مستوى المقاومة.

كما نناشد جميع الأطراف والأحزاب لحل قضاياهم عبر لغة الحوار، وندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ترك خط الخيانة".

(س و)

ANHA