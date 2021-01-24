′الدولة التركية وروسيا هم المستفيدين من حصار حكومة دمشق لمقاطعة الشهباء′

بعد أن احتل الجيش التركي ومرتزقته عفرين في الـ 18 من آذار عام 2018، اضطر أهالي عفرين للنزوح إلى مقاطعة الشهباء، بعد مقاومة تاريخية أبداها الشعب خلال 58 يومًا في عفرين.

حكومة دمشق وبعد نزوح أهالي عفرين إلى الشهباء، أقدمت على فرض حصار على المنطقة، وإلى الآن مايزال الحصار مستمرًا، حيث لا تسمح للمواد الغذائية والمحروقات بالدخول إلى المقاطعة، بالإضافة إلى افتعال العوائق والعراقيل أمام الأهالي الراغبين في الدخول والخروج من المقاطعة.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة كرديار دريعي، خلال لقاء أجرته معه وكالتنا، إلى أن الدولة التركية تنتقم لداعش من خلال احتلالها لعفرين، والجرائم التي ترتكبها بحق الكرد فيها عقب احتلالها، وأضاف "لهذا ترتكب تركيا الجرائم الشنيعة بحق الكرد في عفرين، وكذلك مُهجّري عفرين في مقاطعة الشهباء".

وسلّط دريعي الضوء على الدور الروسي في احتلال عفرين، وقال "روسيا تقوم بعمليات مقايضة على حساب الشعب السوري، ولتُحكِم سيطرتها على المنطقة، أبرمت الاتفاق مع تركيا لاحتلال عفرين، وهذه قمة اللاأخلاقية".

وقال دريعي إن الصمت الدولي حيال ما جرى ويجري في عفرين سببه مصالح القوى الدولية، وقال "بسبب مصالحها لا تبدي القوى الدولية أية مواقف جدية حيال جرائم الدولة التركية، على الرغم من التقارير التي تكشف حقيقة هذه الجرائم".

وعن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء، أوضح كرديار ديريعي أن حكومة دمشق تحاول الضغط على الإدارة الذاتية من خلال هذا الحصار الجائر، وقال "مصالح الدول الاستعمارية تتقاطع وتتحد عندما يكون الأمر متعلقاً بحقوق الكرد، فحكومة دمشق والدولة التركية مصالحها واحدة في عدم قبول أي إنجاز أو انتصار يحققه الكرد".

'روسيا ضد تشكيل أي قوة ديمقراطية في المنطقة'

وأوضح دريعي أن روسيا أيضًا ضد تشكيل أي قوة ديمقراطية تعمل على حل الأزمة السورية، وقال "روسيا تعمل على أن يكون حل الأزمة السورية مرتبطًا بها، وأن تكون هي صاحبة القرار في ذلك، ولهذا هناك مساومات قذرة تقوم بها روسيا ضد شعب المنطقة وخاصة الكرد".

'حكومة دمشق تحاول الحصول على تنازلات من الإدارة الذاتية بمحاصرتها للشهباء'

وتابع كرديار دريعي حديثه بالقول "ضغط حكومة دمشق على الشهباء ليس صدفة، فروسيا أيضًا تؤيد هذا الحصار، وتركيا أيضًا تستفيد منها، كما أن حكومة دمشق تحاول من خلال هذا الحصار الحصول على تنازلات من الإدارة الذاتية، ولكن هذا لن يتحقق، لأننا نرى ونلتمس المقاومة التي يبديها الشعب في وجه هجمات الدولة التركية، ولاحظنا ذلك بشكل جلي في عين عيسى".

الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة كرديار دريعي نوّه في نهاية حديثه إلى أن الدولة التركية تحاول إبعاد أهالي عفرين عن ديارهم، فالشهباء متاخمة لعفرين، وشعب عفرين يبدي مقاومة كبيرة في الشهباء لا تقل أهمية عن مقاومة العصر، واختتم بالقول "الدولة التركية تعلم جيدًا أن أهالي عفرين سيعودون إلى ديارهم يومًا ما، ولهذا تحاول تشتيتهم وتفريقهم من خلال هجماتها وضغوطاتها".

(د ج)

ANHA