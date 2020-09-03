′الاحتلال يستهدف الشبيبة للوصول لمآربه وعلينا التكاتف والوعي لإفشال مخططاته′

جاء حديث الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية محمود بشير خلال لقاء مراسلة وكالة أنباء هاوار للحديث عن هدف الاحتلال التركي من سياسة" الحرب الخاصة" واستهدافه لفئة الشباب بشكل خاص.

حيث استهل محمود البشير الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة حديثه بأن نوايا تركيا واضحة وجلية منذ بداية الثورة السورية في العام 2011، وذلك من خلال استغلال فئة الشباب الثائر وجعله ينحاز عن مسارها من خلال دس العناصر التي تعمل لصالحه بين هؤلاء الشباب وتجنيدهم لتنفيذ مصالحها الاحتلالية في سوريا.

تركيا استغلت الفوضى في سوريا

وأضاف البشير" استطاعت تركيا استغلال الفوضى التي سادت بعد تحول الثورة السورية من سلمية إلى مسلحة، وذلك عن طريق دعم بعض الفصائل المتطرفة عسكريًّا لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في سورية، حيث استطاعت أن تحقق ذلك باحتلالها لبعض المناطق السورية بدعم من هذه الفصائل كـ جرابلس وعفرين وسري كانيه وكري سبي مؤخرًا.

وأشار إلى أن تركيا في الأعوام الأخيرة بدأت بالتدخل في سوريا بشكل مباشر وتنفيذ سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق التي تحتلها، أو في مناطق الإدارة الذاتية من خلال أجنداتها الداخلية، وكل ذلك يندرج تحت السياسة الاستعمارية وأحلام رأس السلطة فيها" اردوغان" بإعادة أمجاد أسلافه العثمانيين.

وأردف الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة" نرى الآن ومن خلال قبض القوى الأمنية في مناطق الإدارة الذاتية على عدة خلايا تابعة للاستخبارات التركية" الميت" استهدافها لشبابنا وتجنيدهم لمحاربة أهلهم وبث الفتن والاضطرابات في مناطقنا التي تنعم بالأمن والاستقرار، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وترويج المخدرات والدعارة بين فئة الشباب" الحرب الخاصة" لتسهيل السيطرة عليهم وصرف أنظارهم وعقولهم عما يحاك ضد مناطقهم من مؤامرات".

تركيا تستهدف فئة الشباب كونها القوى الفاعلة والديناميكية لبناء المجتمع

ولفت محمود البشير خلال حديثه إلى أن تركيا تستهدف بشكل مباشر في حربها الخاصة فئة الشباب كونهم القوى الفاعلة والديناميكية في بناء المجتمع والدفاع عنه ضد أي تدخل خارجي.

وأكد على أن زيادة الوعي والتنظيم بشكل أكبر بين فئة الشباب سيكون سدًّا منيعًا في وجه المخططات الاستعمارية التي تحوكها دولة الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سورية، وتحرير ما اغتصب منها من مناطق.

ونوه إلى أنهم في هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية يساندون ويدعمون الحركات والحملات التي تطلقها حركة الشبيبة الثورية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، مبينًا أن الحملة التي أطلقت خلال الشهر الماضي" حتمًا سننتصر" خير دليل على قوة شبابنا وعزمهم على مواصلة النضال والتحرير.

مناشدة للوعي من الحرب الخاصة

وختم الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة حديثه بمناشدة كافة الشباب، إن كان في مناطق الاحتلال أو الإدارة الذاتية لعدم الانجرار خلف مخططات المحتل والوعي" للحرب الخاصة" التي يعمل الاحتلال من خلالها على تجنيدهم لمحاربة أهلهم، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على مكتسبات الشهداء الذين ضحوا بدمائهم رخيصة لينعم أهلهم بالسلام والأمان.

(سـ)

ANHA