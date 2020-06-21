′الاحتلال التركي لم ولن يستطيع كسر إرادة الشعب الكردي المناضل من أجل الحرية′

توافد المئات من أهالي ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤتمر ستار والشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة إلى ساحة آزادي للمشاركة في التظاهرة التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في مدينة ديرك بمقاطعة قامشلو للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق في باشور كردستان.

المتظاهرون انطلقوا من السّاحة مرورًا بشوارع مدينة ديرك، مردّدين الشعارات التي تمجّد الشهداء، وتندّد بوحشية الدولة التركية وقصفها الوحشي على القرى الآهلة بالسكّان في باشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع، رافعين صور شهداء القصف التركي على قرى باشور كردستان، وصور شهداء شمال وشرق سوريا، وأعلام الشبيبة الثورية والرموز الكردية.

كما ردد المتظاهرون وسط زغاريد الأمهات، شعارات تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال التر كي ومرتزقته.

المتظاهرون توجهوا إلى ساحة الشهداء، ووقفوا هناك دقيقة صمت، على أنغام النشيد الوطني "أي رقيب"، ومن ثم أُلقيت كلمة باسم أسر الشهداء في ديرك من قبل الإداري في المجلس ابراهيم فقه وقال: " لم ولن يستطيع الاحتلال التركي ومرتزقته كسر إرادة الشعب الكردي الذي ضحى بخيرة شبابه في سبيل حريته وكرامته والحفاظ على ثقافته وأرضه التاريخية".

وتابع فقه" إن قواتنا في الأجزاء الكردستانية الأربعة يسطرون أروع ملاحم البطولة وخاصة في مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، لذا نعاهد قواتنا على تقديم دعمنا ومساندتنا لهم حتى تحقيق النصر".

بدورها تحدثت باسم اتحاد المرأة الشابة آزي برجم وقالت: " في هذه المرحلة التاريخية التي تتعرض فيها مناطقنا لأفظع المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في شمال وشرق سوريا وباكور كردستان، يجب علينا توحيد الصفوف والالتفاف حول قواتنا التي تواجه أشرس قوى إرهابية ارتكبت جرائم بحق شعوب ومكونات المنطقة".

وتابعت برجم" إن الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة سيصعّدون نضالهم ومقاومتهم ضد أي محتل وتنظيم إرهابي يحاول المساس بأمن مناطقنا" ودعت إلى الانتفاض في وجه الاحتلال التركي.

وانتهت التظاهرة على وقع الأغاني الثورية وزغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(كروب/سـ)

ANHA