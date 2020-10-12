′على شعب المنطقة الوقوف في وجه المؤامرات التركية على المنطقة′

وجاء حديث الأهالي في إقليم الفرات بعد قيام دولة الاحتلال التركي بمحاولات متكررة لزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا عبر عملائها المرتزقة الذين يحاولون زرع الفتن بين مكونات الشعب السوري في مناطق الإدارة الذاتية.

وبهذا الخصوص التقت وكالة أنباء هاوار مجموعة من أهالي مدينة منبج وناحية عين عيسى في إقليم الفرات، خلال مشاركتهم في مسيرة أقيمت في "حديقة القائد" بالقرب من جسر قره قوزاق الواصل بين ضفتي نهر الفرات شمال سوريا، يوم الـ10 من الشهر الجاري استنكارًا للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

المواطن أحمد صالح من أهالي مدينة منبج وجه رسالة إلى شعوب المنطقة في الشمال السوري وطالبها بالاتحاد وأن تصبح يدًا واحدة في مواجهة المؤامرة التي تحوكها دولة الاحتلال التركي، وأن تثق بالإدارة الذاتية، وقال بأنه سعيد بما يراه من تعايش أخوي بين الشعب، لافتًا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى الجهات الأمنية التي توفر لهم الأمن والأمان.

أما مصطفى مسلم من أهالي ناحية صرين والرئيس المشترك لبلديتها قال بأن "القوى الخارجية فشلت في مشروعها الطائفي الهادف إلى تفكيك مكونات شعب المنطقة، ويعود الفضل إلى اتحاد الشعب بمكوناته المختلفة من عرب وكرد اللذين خاضا معًا حرب الوجود أو اللاوجود، وتمكنا بوحدتهما وبفضل قواتنا الباسلة من دحر المرتزقة الإرهابيين".

وأضاف مصطفى مسلم أن "كل ما يشاع من أخبار خارجية بأن هناك تفرقة بين شعوب المنطقة عار عن الصحة، ونحن الآن نعيش في أجمل بقعة من الأرض في سوريا، حيث الأمن والأمان، ولن تنجح دولة الاحتلال التركي في تفكيك هذه الوحدة".

وبدوره قال المواطن إبراهيم الأحمد من أهالي ناحية عين عيسى "في الشمال السوري كلنا شعب واحد ودولة المحتل التركي أهدرت دماء المئات من أبنائنا، ولن نقبل أن تحتل أرضنا أبدًا، وسنقف صفًّا واحدًا في مواجهة المؤامرات الدولية".

وناشد في ختام حديثه شعوب المنطقة بالتكاتف والتلاحم وعدم الرضوخ لتهديدات دولة الاحتلال التركي.

أما المواطنة خانا بكو من ريف مدينة منبج فعبّرت عن سعادتها لما تراه من تلاحم في صفوف الشعب في مناطق الإدارة الذاتية وقالت: "إن الفضل أولًا وأخيرًا يعود إلى القائد عبد الله أوجلان الذي أوهب فكره وفلسفته لشعوب المنطقة عبر مشروع الأمة الديمقراطية الهادف إلى توحيد الشعوب، وإلى قوات سوريا الديمقراطية التي نشرت الأمن والأمان في المنطقة، وعلى شعوب المنطقة أن تكون جديرة بتضحيات هذه القوات الباسلة".

(ج)

ANHA