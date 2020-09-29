′على النساء العمل بشكل أوسع سياسيًّا وتنظيميًّا لوصول إلى الحلول الأزمة′

واصل المؤتمر الثاني لمجلس المرأة في PYD المنعقد في صالة أرام تيكرام للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو أعماله بإلقاء الكلمات من قبل الضيوف المشاركين.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، انطلقت أعمال المؤتمر الذي شارك فيه 225 مندوبة، بكلمة الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو وتطرقت فيها إلى نضال المرأة من الناحية السياسية.

ثم تخلل المؤتمر كلمات الضيوف، حيث تحدثت هيفي سيد باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة وقالت "إن نضال المرأة الكردستانية أفشل مخططات الاحتلال التركي على المجتمع والمرأة، والهجمات الإقليمية والدولية على إرادة المرأة، والمرأة في مجلس المرأة ضمن الحزب الاتحاد الديمقراطي عملت جاهدة لممارسة السياسة بذهنية المرأة وإرادتها الحرة".

يجب العمل على إفشال المخططات الاحتلالية كافة

بدورها هنأت رمزية محمد خلال كلمتها باسم مؤتمر ستار، المؤتمر الثاني لمجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي على الحضور ونساء العالم كافة، وأكدت أن قوة المرأة ستغير الذهنية السلطوية التي تحاول بشتى الوسائل إبعاد المرأة عن ممارسة السياسة وإبداء رأيها فيها، مضيفةً أنه على النساء العمل بشكل أفضل في المجال السياسي وتنظيم أنفسهن للوصول إلى حلول للأزمة السورية وتحرير المناطق المحتلة من الاحتلال التركي.

أيضًا تحدثت جيهان محمد باسم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وقالت: "المرحلة التي تمر بها المنطقة حساسة للغاية فهناك التدخل الإقليمي والدولي، لذا حتى نكون ذوات رأي علينا العمل من أجل إفشال المخططات كافة، لأن الدول الديكتاتورية تستهدف في بداية هجماتها المرأة وثورة شمال وشرق سوريا مثال على ذلك، فالمرأة في هذه المناطق دائمًا تكون هدفًا للدولة التركية ومرتزقتها، أمثال هفرين خلف والشهيدات هبون وزهرة والأم أمينة وعقيدة والمئات من وحدات حماية المرأة اللواتي قدمن أرواحهن في سبيل إنهاء الفاشية والعنف ضد المرأة.

المرأة في شمال وشرق سوريا ناضلت بكل قوتها

واستذكرت ريفان محمد في كلمتها باسم منسقية جرحى الحرب جميع المقاتلات اللواتي استشهدن في مناطق شمال وشرق سوريا وقالت "المرأة في شمال وشرق سوريا ناضلت بكل قوتها في جميع الميادين وخاصة في المجال العسكري، وأصبحت مثالًا للمرأة المقاومة في الشرق الأوسط والعالم، وحطمت الذهنية الرأسمالية التي كانت تمنع المرأة من ممارسة حقوقها بنفسها".

وتمنت جميع الكلمات خروج المؤتمر بقرارات إيجابية ومهمة لوضع حلول للمشاكل والعوائق التي تواجهها المرأة، وتدريبها وتوعيتها، وأن تصبح قرارات المؤتمر تعليمات لكل تنظيمات المرأة.

هذا ويواصل المؤتمر أعماله بقراءة التقرير السنوي لفعاليات مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي والنقاش عليها، مغلقًا أمام وسائل الإعلام.

(ك ع-ن ع/س و)

ANHA