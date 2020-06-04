′على المنظّمات النّسائيّة والحقوقيّة الانتفاضة ضدّ ممارسات الاحتلال التّركيّ′

تجمّعت العشرات من النساء العاملات في مؤسسات الإدارة الذاتية في ناحية تل حميس وعضوات مؤتمر ستار، أمام مركز المرأة في الناحية، وأصدرن بياناً إلى الرّأي العام، نددتن من خلاله انتهاكات وجرائم الاحتلال التركيّ المنافية لجميع القوانين والمواثيق الدولية بحقوق الإنسان والإنسانية، وبشكل خاصّ المرأة.

تمارس مرتزقة جيش الاحتلال التركي أبشع مظاهر العنف والبطش بحقّ المدنيين الآمنين في المناطق المحتلة، كعفرين، وسريه كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، وظهر في الآونة الأخيرة مشاهد على صفحات التواصل الاجتماعية يوضّح العنف الممارس نساء عفرين من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

البيان قُرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار جوزة الحاصود. وأوضحت من خلاله: "تجاوزت جرائم الاحتلال التركي جميع القوانين والمواثيق الدولية بحقّ الإنسان والإنسانية، وبشكل خاصّ المرأة، فمنذ احتلال مدينة عفرين السورية، ارتكب جيش الاحتلال التركي المتمثّل بمرتزقته والذي يضمّ عشرات الفصائل الإرهابية، عدّة جرائم بحقّ أهالي المدينة، كخطف الأهالي والنساء والمطالبة بفدية للإفراج عنهم".

وأشار بيان نساء ناحية تل حميس إلى أنّ مرتزقة الاحتلال التركيّ عمدت إلى خطف النساء وظهور فيديو مصوّر لهنّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه العنف الممارس بحقهنّ، وذلك لإجبار الأهالي على الخروج من المدينة، وإجبار المرأة على الرّضوخ لهم.

وأكّدت نساء ناحية تل حميس عبر البيان: "من هنا من ناحية تل حميس نقول إنّ المرأة لن ترضخ، مهما ارتكب المرتزقة من انتهاكات وجرائم، لأنّ المرأة السورية ناضلت في خندق واحد إلى جانب الرجل خلال الآزمة السورية، وستستمرّ في النضال حتّى تحقيق المساواة بين الجنسين".

نساء تل حميس أدنْنَ الصّمت الدولي وصمت منظّمات حقوق الإنسان حيال جرائم الاحتلال التركي من خطف وقتل واغتصاب في المناطق المحتلّة. وناشدن جميع المنظّمات النسائية والحقوقية، إلى فضح ممارسات مرتزقة الاحتلال التركيّ والانتفاضة في وجههم من خلال إقامة النّشاطات والفعاليّات.

(ش أ/ أ ب)

ANHA