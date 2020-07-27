′على المجتمع الدولي القيام بواجبه الإنساني تجاه المُهجّرين وإخراج الاحتلال′

احتلت تركيا مناطق عديدة في سوريا، ومنها عفرين التي هُجّر أهلها، ويمارس الاحتلال بحق من تبقى فيها الجرائم والممارسات الوحشية، وبدورها طالبت منظمات واتحادات المجتمع المدني في مقاطعة الشهباء خلال بيان ألُقي اليوم، في مخيم سردم التابع لناحية أحداث المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه الإنساني.

البيان قرئ باللغتين العربية والكردية من قبل العضوين في منظمات المجتمع المدني كولي جعفر وزنار علوش وجاء في نصه:

"في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا عمومًا والشهباء خصوصًا، وذلك بسبب الحرب الدائرة منذ عشرة سنوات، والتي تداخلت فيها كافة المصالح الدولية والإقليمية.

ومن ضمنها الدولة التركية الفاشية التي كان لها الدور الأساسي في تدمير سوريا وتهجير شعبها، واحتلال الشمال السوري بما فيها عفرين الكردية وتشريد شعبها قسريًّا الى مناطق الشهباء، وتطبيق كافة الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية بحق أبنائها وشعبها، وجعلها نهجًا للانتهاكات اليومية بيد تلك الفصائل السورية المسلحة التابعة لها ضد أبناء شعبنا في عفرين، والتي مازالت مستمرة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الإنسانية، وبسبب الحصار المفروض على شعبنا في الشهباء، وكان واجبًا علينا نحن منظمات المجتمع المدني في الشهباء الوقوف إلى جانب شعبنا وتخفيف معاناته، إذ قمنا بحملة تبرعات من الاتحادات التابعة لمنظمات المجتمع المدني لمساعدة المعدومين الموجودين في مخيمات النزوح.

ونحن بدورنا، منظمات واتحادات المجتمع المدني نناشد المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والمدنية للقيام بواجبهم الإنساني اتجاه شعبنا في المخيمات، والضغط على الحكومة التركية لوقف كافة الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها، والانسحاب من كافة الأراضي السورية من ضمنها عفرين المحتلة".

(آ ر/سـ)

ANHA