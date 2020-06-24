′على المجتمع الدولي الخروج عن صمته وإيقاف الاحتلال′

تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في قرية حلنج التابعة لكوباني، وعدوانها على باشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع خرج الآلاف من أبناء إقليمي الجزيرة والفرات إلى الساحات.

كركي لكي

شارك المئات من ذوي شهداء في ناحية كركي لكي في تظاهرة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على المدنيين في جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا، ورفعوا صور الشهداء، ولافتات كتب عليها" الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي معاً ضد هذا الإرهاب".

وبدأت التظاهرة من ساحة الشهيد خبات وجابت الشارع الرئيس للناحية، وتوقف المشاركون وسط الناحية، وهناك ألقيت كلمة من قبل إداري مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو باهوز علي الذي استنكر في بداية حديثه هجمات تركيا والمجزرة التي ارتكبت بحق المرأة في قرية حلنج التابعة لكوباني.

باهوز علي دعا كلًا من روسيا وأمريكا إلى اتخاذ مواقف صارمة وعلنية ضد الهجمات والمجازر التي ترتكبها تركيا في جنوب كردستان وفي شمال وشرق سوريا.

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تنادي بتصعيد النضال أمام مجازر وهجمات تركيا.

تل تمر

وفي ناحية تل تمر تجمع العشرات من أهالي ناحية تل تمر بكافة مكوناتهم أمام مجلس عوائل الشهداء للخروج في تظاهرة منددة بالعدوان التركي على مناطق جنوب كردستان ومناطق مديا الدفاعية، واستنكاراً للهجوم الذي قامت به دولة الاحتلال التركي يوم أمس الثلاثاء في مدينة كوباني.

التظاهرة بدأت من مجلس عوائل الشهداء وجابت عددًا من الشوارع الرئيسة للناحية، رفع فيها المتظاهرون لافتات كتب عليها "الهجمة على روج آفا هي مداخلة قيم ومبادئ التعليم الحر"، وصورة للشهيدة زهرة بركل كتب عليها "استشهادكم يزيدنا إصراراً على مواصلة النضال والوصول إلى حرية المرأة"، بالإضافة إلى رفع صور الشهداء وأعلام مؤتمر ستار وقوات سوريا الديمقراطية.

وعند الدوار الكبير على طريق الحسكة وقف الجميع دقيقة صمت، وتلتها إلقاء عدة كلمات منها كلمة باسم مؤتمر ستار ألقتها كوليهان طاهر، وكلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها محمد خطيب، وكلمة باسم الأحزاب السياسية في الإدارة الذاتية ألقاها إسماعيل فرحان.

الكلمات بمجملها، نددت بهجمات الاحتلال التركي على مناطق جنوب كردستان والهجمة الأخيرة التي استهدفت قرية حلنج شرق مقاطعة كوباني.

وأكدت الكلمات، أن الاحتلال التركي يحارب الشعب الكردي أينما وجد، لافتة إلى أن هذه الهجمات تستهدف كافة مكونات المنطقة ومكتسباتهم.

وأوضحت الكلمات، أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة تظهر مدى ضعفها، وهذه الهجمات لن تستطيع كسر روح المقاومة في نفوس أنباء شمال وشرق سوريا.

وطالبت المجتمع الدولي والحركات التحررية بالخروج عن صمتهم وإيقاف الاحتلال التركي وهجماته على المنطقة التي تنتهك كافة القوانين الدولية.

وباركت الكلمات في نهايتها المقاومة التي تبذلها قوات الدفاع الشعبي في جبال شنكال وحفتانين ومناطق جنوب كردستان.

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(كروب/س و)

ANHA