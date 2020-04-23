′على الأطراف الكردية أن يكونوا أصحاب موقف مشترك لأنه لا أحد مستثنى من هذه الهجمات′

أصدرت جامعتي كوباني و روج آفا بياناً مشتركاً حول التصعيد الأخير في منطقة زينه ورتي في باشور كردستان.

وأشار البيان إلى أن الدولة التركية ومرتزقتها يستمرون في شن الهجمات على شمال وشرق سوريا، ومناطق سورية أخرى، بالإضافة إلى ليبيا، وأضاف "الدولة التركية تفرض سياسة الحرب على الشعوب، وهذه السياسة تتسبب في قتل الآلاف من المدنيين، والدمار والخراب".

′الدولة التركية تسعى إلى احتلال مناطق باشور كردستان′

ونوه البيان أن الدولة التركية تستعد الآن لشن هجمات على باشور كردستان "جنوب كردستان"، وتهديدات الدولة التركية وقصفها للمنطقة، يهدد حياة الشعب، وتابع "اليوم منطقة زينه ورتي تحت تهديد الهجمات، وبادعاء محاربة الكريلا، تسعى الدولة التركية إلى احتلال باشور كردستان، وهو يقصف أهالي المنطقة بشكل يومي".

′على الأطراف الكردية أن تعلم بأنه لا أحد مستثنى من هذه الهجمات′

وأوضح البيان أن الجميع بات على دراية بأن هدف الدولة التركية هو مكتسبات وقيم الشعب الكردي، وأنه يجب على الأطراف الكردية أن تعلم بأنه لا أحد مستثنى من سياسات الدولة التركية هذه، لأن الدولة التركية تتحرك وفق مخططاتها التي تستهدف كافة مؤسسات وتنظيمات الشعب الكردي، وأردف البيان "لهذا يجب على الأطراف الكردية أن لا تنخدع، ولا تنجر إلى سياسات الدولة التركية، ومناشدتنا لكافة الأطراف الكردية، بأن يكونوا حذرين، وأن يتحلوا بروح المسؤولية، وأن يكونوا أصحاب موقف، ونحن نندد بكافة هجمات الدولة التركية على كردستان".

′الهجمات لن تضر الشعب الكردي فقط′

وجاء في البيان أيضاً "الشعب الكردي يتوجه نحو وحدة تاريخية، وهو الآن في طليعة السلام والأمن في الشرق الأوسط، وهو في الوقت ذاته يناضل ضد الإرهاب، والتحرك ضد الكرد وحقيقتهم في وقت كهذا، لن يضر الشعب الكردي فحسب، بل سيضر بشكل كبير أصحاب هذه المواقف أيضاً".

′نحن على ثقة بأن الموقف المشترك سيسد الطريق أمام الهجمات′

وجاء في نهاية البيان "الحرب ستؤثر بشكل سلبي على الحياة بشكل عام، وخاصة التعليم، ونحن طلبة وأساتذة جامعتي روج آفا وكوباني، تضررنا بشكل كبير من هذه الهجمات، ولهذا نداؤنا إلى كافة الحركات والقوى الكردية والراي العام هو أن يكونوا حذرين من هذا الخطر، وأن يكونوا أصحاب موقف، وهذا واجب تاريخي وإنساني، ونحن على ثقة بأن الموقف المشترك سيسد الطريق أمام هذه الهجمات الاحتلالية".

(د ج)

ANHA