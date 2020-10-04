′على العشائر والقبائل العربية الوقوف في وجه الاحتلال التركي′

سعت بعض الجهات خلال الفترات الماضية إلى زرع الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا، وعلى رأسهم الحكومة السورية ودولة الاحتلال التركي، بهدف زعزعة الاستقرار من خلال عملاء لها على الأرض والقيام بعمليات اغتيال تخريبية ضمن المنطقة.

أهالي المكون العربي في ناحية جل آغا في إقليم الجزيرة اعتبروا حالة التعايش والأخوة الآن في شمال وشرق سوريا فريدة من نوعها في العالم، وإن العمليات التخريبية والفتنة مرفوضة من قبل شرائح المجتمع كافة، وطالبوا العشائر العربية بالوحدة ضد الفتنة.

ياسر المحمد من عشيرة الشرابية أشار إلى أن مشروع الأمة الديمقراطية أثبت هوية شعوب ومكونات المنطقة بعد عقود من التهميش من قبل الأنظمة السابقة التي همّش فيها دور المكونات كافة، وقال: "الإدارة الذاتية الديمقراطية جلبت شكلًا من التمازج والتوافق، فامتزجت دماء المكونات ضد الإرهاب".

ياسر بيّن أن وحدة المكونات هي القوة القادرة على ردع "الإرهاب" والاحتلال، وخلق مجتمع ديمقراطي حر للجميع، وقال: "إن الإدارة الذاتية مشروع فريدة من نوعه في الشرق الأوسط، لذلك نجد أن الأنظمة الرجعية تحارب هذا المشروع الديمقراطي، وعليه نناشد جميع العشائر العربية بإدراك المخططات الرجعية التي تحاول النيل من تماسك وأخوة المجتمع".

خالد أحمد الصفوك طالب كافة العشائر والقبائل العربية بالوحدة ضد الاحتلال التركي، وأي جهة تحاول النيل من وحدة مكونات المنطقة، وقال: "الاحتلال التركي يستهدف وبشكل يومي مكونات المنطقة ولا يميز بين كردي وعربي".

خالد أوضح إن التآلف والمحبة من سمات المجتمع، ويجب الحفاظ على الوحدة بين مكونات المنطقة وتطوير الإدارة الذاتية.

(أ ب)

ANHA