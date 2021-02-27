′اجتماعات آستانا زادت من تعقيد الأزمة السوريّة′

في الآونة الأخيرة عُقد اجتماع آستانا الخامس عشر، والذي عقد نتيجة فشل اللّجنة الدستورية التي تمّ انعقادها في الشهر الماضي، وهذه اللّجنة أعلنت عن فشلها وعن عدم قدرتها على صياغة دستور جديد للبلاد.

ومسار آستانا تم العمل به منذ العام 2017, مابين "روسيا وتركيا وإيران"، حيث أنّ جزءاً كبيراً من الشّعب السوري الّذي له الحقّ في تقرير مصيره، مغيّب عن اجتماعات آستانا.

ويندرج مسار آستانا تحت مسمّى العملية السياسية, ولكن هذا المسار يأخذ طابعاً عسكريّاً لأنّه منذ بداية اجتماعات آستانا وإلى هذه اللّحظة ترسم الحدود العسكرية للأطراف المتصارعة في البلاد, لذا هذا المسار هو مسار عسكريّ بحت دون تحقيق أي مطالب للشعب السوري.

′كل ملفات استانا فشلت ما عدا الهجوم على الإدارة الذاتية′

وبهذا الخصوص تحدّثت مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري منى الخلف، خلال لقاء مع وكالتنا، قائلةً: "هناك قضايا كثيرة كانت على طاولة الحوار في اجتماعات آستانا تمّ النقاش عليها مثل خفض التصعيد والهدنة بين الأطراف المتنازعة في إدلب، فهذه كانت أحد الأهداف لإقامة هذا الاجتماع، وأيضاً من ضمن الملفّات التي تم النقاش عليها ملفّ اللاجئين والمنظّمات الإنسانية, ولكن جميعها باءت بالفشل".

أضافت منى: "من مخرجات آستانا الهجوم على الإدارة الذّاتية, فنحن ندين ونستنكر كل ما جاء في بيان آستانا، فالإدارة الذاتية هي إدارة ديمقراطية تحمل مشروعاً وطنيّاً سوريّاً، يقوم بإعطاء كافة المكونات حقوقها ومشاركتها في الإدارات لأنّها تقوم على مبدأ أخوّة الشعوب والتّعايش المشترك".

ونوّهت منى: "إنّ هذه القوى لا تريد لمثل هذا المشروع أن ينجح ضمن هذه المنطقة, لأنّ مآربها اقتسام وتحديد أماكن نفوذ لها في الأراضي السورية، وخاصّةً في مناطق شمال شرق سوريا الغنية بالموارد الطبيعية والباطنية".

′لم تجلب للشعب سوري سوى الدمار والتهجير′

وتابعت منى: "إنّ هذه الاجتماعات لم تجلب للشّعب السوري سوى الخراب والدمار والتهجير، وهذا ما نلاحظه في الوقت الحالي على أرض شمال شرق سوريا من انتهاكات لحدود هذه المناطق، وما يجري في إدلب هو دليل واضح على أنّ هذه الاجتماعات غير قادرة على القيام بواجبها أو وقف هذه الخروقات الّتي تطرأ على هذه المناطق".

واختتمت منى حديثها بالقول: "نحن كتحالف وطني ديمقراطي سوريّ، نرى منذ بداية الأزمة السورية أنّه لا يمكن أن تحلّ هذه الأزمة إلّا عن طريق الحوار السوريّ – السوريّ, ونحن مع تفعيل هذا الحوار، ومع وجود كلّ الأطراف المتصارعة والمختلفة في وجهات النظر، والجلوس إلى طاولة حوار واحدة من أجل الخروج بمخرجات ترضي كافّة الشّعب السوريّ, دون الحاجة إلى عقد اجتماعات خارجية".

(كروب/إ)

ANHA