′ نوروز 2021 سيكون نوروز النصر والحرية لجميع الشعوب′

ويصادف يوم الـ 21 من آذار/ مارس الجاري عيد نوروز الذي يحتفل به الشعب الكردي كل عام، ويعتبرونه رأس السنة الكردية وعيدًا وطنيًّا.

ويستقبل الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا عيد نوروز لهذا العام وسط الهجمات والتهديدات المستمرة للاحتلال التركي ومرتزقته لا سيما بعد الانتصار الكبير الذي حققته قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان.

وبصددها أجرى مراسل وكالتنا في ناحية تل تمر عدة لقاءات مع أهالي المنطقة للتعبير عن مدى جاهزيتهم ومعنوياتهم لاستقبال نوروز 2021.

كوليخان طاهر، الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل تمر، قالت: "نستقبل بعد أيام عيد نوروز لعام 2021، الذي سيكون لاستقباله أهمية كبرى، هذا العام، لنا نحن الشعب الكردي، وذلك لما حققته قواتنا في جبال غاري من انتصار".

'نستمد معنوياتنا من شعلة نوروز ورمزها مظلوم دوغان'

وأشارت إلى أن "شعبنا الكردي يريد توضيح ماهية هذا الانتصار الكبير الذي حققته قواتنا في جبال كردستان ضد المحتل التركي من خلال نوروز هذا العام".

منوهة إلى استقبال الشعب الكردي على الدوام لعيد نوروز "بمعنويات كبيرة، رغم الهجمات المستمرة على مناطقنا".

وأردفت كوليخان طاهر "على الرغم من قرب الاحتلال ومرتزقته من منطقة تل تمر، إلا أننا نحضّر لاستقبال الـ 21 من آذار، فنحن الشعب الكردي نستمد معنوياتنا من الشهيد مظلوم دوغان الذي أصبح شعلة نوروز ورمزها".

وفي نهاية حديثها باركت كوليخان طاهر عيد نوروز على القائد الأممي عبد الله أوجلان وعلى جميع المقاومين والمقاتلين المرابطين على جبهات القتال من أجل حماية المنطقة وشعوبها وعلى كافة مكونات المنطقة.

'مقاومون وصامدون'

ومن جانبه تحدث رضوان خلف من أهالي ناحية تل تمر، قائلًا: "النوروز هو يوم الحرية والنصر ويوم الديمقراطية لجميع الشعوب، بدأ بإيقاد شعلة الحرية من قبل كاوا الحداد، وسيكون نوروز هذا العام نوروز النصر والحرية لجميع الشعوب".

ولفت خلف إلى أنه "تحت شعار حان وقت الحرية، حققت قواتنا ضد الاحتلال التركي في جبال كردستان أعظم الانتصارات".

وأكد خلف في نهاية حديثه أن "نوروز 2021 سيكون رسالة للاحتلال التركي ومرتزقته بأننا مقاومون وصامدون حتى تحرير مناطقنا والعيش بحرية على أرضنا".

'نوروز عام 2021 سيكون نوروز الحرية والنصر'

وفي سياق اللقاءات تحدثت عضوة الشبيبة الثورية أيتان حسين لتهنأ بداية عيد النوروز على كافة المقاتلين في شمال وشرق سوريا وعلى القائد الأممي عبد الله أوجلان والمقاومين في السجون.

وقالت: "تحت شعار حان وقت الحرية سيكون نوروز عام 2021 نوروز الحرية والنصر".

مؤكدةً "دولة الاحتلال التركي تحاول بشتى الوسائل احتلال مناطقنا، لكن عليها أن تعلم جيدًا أن الشبيبة سيجعلون من نوروز هذا العام نوروز تحقيق الحرية".

(س ر)

ANHA