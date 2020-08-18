‫حماس تحذر إسرائيل: رفع الحصار عن غزة أو التصعيد العسكري

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، نقلًا عن مصادر فلسطينية، أن حركة حماس أبلغت الوفد الأمني المصري الذي اجتمعت به يوم أمس، أن: الصبر الفلسطيني على الحصار قد نفد، وأن الفعاليات الشعبية على طول الحدود بينها: فعاليات الإرباك الليلي والبلالين الحارقة والمفخخة، لن تتوقّف إلّا بعد التوصّل إلى اتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل وتنفيذ المطالب السابقة.

وقالت الصحيفة نقلًا عن المصادر: "إن حماس أبلغت الوفد المصري أن الفصائل جاهزة للتصعيد ولا تخشى الذهاب إلى معركة كبيرة".

وجاء اجتماع الوفد الأمني المصري مع حماس، عقب تصاعد حدة التوتر الميداني في غزة، على خلفية "تنصل إسرائيل من تفاهمات التهدئة"، وخطواتها الأخيرة في تشديد إجراءات الحصار على غزة، عبر وقف الصيد في بحر غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الرئيس لغزة، وكذلك وقف توريد الوقود الذي أدى إلى وقف عمل محطة الكهرباء في غزة.

وأدى إطلاق البالونات الحارقة من القطاع إلى اندلاع مئات الحرائق في أحراش المستوطنات الإسرائيلية.

كذلك، هدد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، حماس بالقول: سنحمي السيادة الأمنية لإسرائيل دون أي تنازلات، ونحن في جهوزية كاملة، حماس تلعب بالنار معنا، وسترتد هذه النار باتجاههم".

على صلة، قال الكاتب الإٍسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" أليؤور ليفي: إن حماس تواصل فرض مطالب "عالية" على الوسطاء، وإن بعضها ليس مطلوبًا من إسرائيل، وتشير إلى استعدادها للمضي قدمًا في التصعيد حتى النهاية.

وذكرت قناة كان: " إن من بين مطالب حماس التي قدمتها للوفد المصري الذي وصل قطاع غزة بالأمس، زيادة تصاريح العمل في إسرائيل إلى 100،000، مد خط كهرباء جديد وزيادة المنحة القطرية الشهرية لـ200 ألف أسرة".

في الشأن نفسه، حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة من أن: " انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات قطاع غزة سيكون له تداعيات خطيرة على حياة الاطفال الخدج في الحضانات ومرضى العنايات المركزة والفشل الكلوي ووقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية".

وأعلنت شركة الكهرباء في غزة اليوم، توقف عملها بشكلٍ كامل بعد وقف إسرائيل توريد الوقود إلى غزة، وحذرت من أن ذلك سيعمق أزمات القطاع الإنسانية والصحية.

(ع م)