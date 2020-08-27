‪ هيئة الصحة: حالة وفاة و ٥٣ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

أصدرت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا إحصائية المصابين بفيروس كورونا، وحالات الوفاة جراء هذا الفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة بلغت ٥٣ حالة منها ٢٩ ذكور و٢٤ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٦ حالات في الحسكة

١٧ حالة في قامشلو

حالة واحدة في الرميلان

٥ حالات في ديرك

٣ حالات في عامودا

حالة واحدة في الدرباسية

٤ حالات في دير الزور

حالتان في الرقة

حالة واحدة في الهول

١٣ حالة في الطبقة

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل ٥ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٤٧٨ حالة منها ٢٨ حالة وفاة و ٨٠ حالة شفاء.