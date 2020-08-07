’يجب رص الصفوف لإفشال المخططات التركية في حفتانين‘

منذ الـ 16 من شهر حزيران الفائت والاحتلال التركي يكثف هجماته على منطقة حفتانين جنوب كردستان (باشور) بهدف توسيع رقعة احتلاله وبسط نفوذه في المنطقة، إلا أن مقاتلو قوات الدفاع الشعبي يبدون مقاومة أسطورية لردع تلك الهجمات وإفشال مخططاتهم.

أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب أكدوا على ضرورة توحيد الصفوف ومساندة المقاتلين لردع أي هجوم على كافة أرجاء كردستان.

المواطنة حياة هورو استنكرت الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على حفتانين وقالت: "إن كافة الدول شركاء في المؤامرة التي تحاك على الشعب الكردي، من خلال صمتها حيال الهجمات التي تستهدف الكرد"، وأضافت "نحن أصحاب الأرض والحق وسنساند مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، ولن نتخلى عن قضيتنا مهما كلف الأمر".

من جانبها نوهت المواطنة فاطمة شيخو إلى تغافل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان عما يجري مع الشعوب التي تطالب بقضيتها وحقوقها المشروعة، وقالت: "لن نتنازل عن حقوقنا وأرضنا، وإن تطلب الأمر سنرسل فلذات أكبادنا للدفاع عن أرضهم في حفتانين إلى جانب مقاتلي قوات الدفاع الشعبي الذين يبدون مقاومة مشروعة".

وأشارت فاطمة إلى المقاومة التي أبداها أهالي حي الشيخ مقصود ضد أكثر من 16 من فصائل المرتزقة، وكيف تمكن الأهالي من دحر تلك الهجمات من خلال وحدة كافة مكونات الحي، ومساندة أبنائهم في الدفاع عنها، مؤكدة أن هدف الاحتلال التركي هو القضاء على الوجود الكردي.

فيما تطرق عيسى مصطفى إلى هدف الاحتلال التركي من وراء هذه الهجمات، وقال: إن تركيا تهدف إلى القضاء على الوجود الكردي، وأضاف "هذا الأمر يستوجب علينا نحن الكرد في كافة أجزاء كردستان إثبات وجودنا، ورص صفوفنا لصد هذه الهجمات والدفاع عن أرضنا، وصون المكتسبات التي تحققت بدماء شهدائنا".

وعن صمت حكومة إقليم كردستان قال مصطفى "من المفترض أن تبدي حكومة إقليم كردستان رفضها لهذه الهجمات التي تهدف إلى القضاء على الهوية الكردية، إلا أن صمت الحزب الديمقراطي يدل على أنه شريك مع الاحتلال التركي".

(ك)

ANHA