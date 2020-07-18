’ثورة 19 تموز انتصرت بفضل تضحيات الشهداء‘

وانطلقت المسيرة من دوار الميزان غربي المدينة باتجاه الساحة العامة، ردد خلالها المشاركون شعارات تمجد الشهداء وتحيي مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "أهالي منبج، من 19 تموز سنبني معاً نهضة بلادنا ونجدد عهد شهدائنا ونمضي في طريق النضال المقدس", "على نهج ثورة 19 تموز سنبني مجتمعاً واعياً ومتطوراً وسنبني المجتمع الأخلاقي المثالي وسننتصر بإرادتنا على القوى الظلامية".

ولدى وصول الأهالي إلى الساحة العامة وقفوا دقيقة صمت, ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها نزيفة خلو كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية قالت فيها "عندما انطلقت هذه الثورة انطلقت لعدة أسباب، ومن هذه الأسباب الظلم والاستبداد والقهر الذي عانى منه أهالي مناطق شمال وشرق سوريا".

وأشارت نزيفة خلو إلى أن إرادة الشعوب هي التي انتصرت بفضل تضحيات الشهداء لبناء مجتمع أخلاقي متطور وواعٍ.

ومن جانبه هنأ نائب رئيس حزب سوريا المستقبل - فرع منبج عماد موسى جميع المكونات السورية بمناسبة ثورة الـ19 من تموز التي انطلقت من مدينة كوباني وامتدت لمناطق عديدة في شمال وشرق سوريا.

ونوه عماد موسى بأن ثورة الـ19 من تموز حققت إنجازات كبيرة على الصعيدين السياسي والعسكري, وضمان العيش المشترك لجميع المكونات السورية.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي ثورة 19 تموز.

(كروب/ك)

ANHA