’سيكون النصر حليف الشعب الذي رفع سلاح شهدائه ضد العدو‘

شيع أهالي مقاطعة قامشلو جثمان المقاتلين في قوات الدفاع الذاتي "إبراهيم مسلط وصباح سعدون" اللذين استشهدا إثر استهداف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي، قرية خربي خوي بريف ناحية عامودا في الـ 28 من تموز الجاري.

وشارك في مراسم تشييع الشهيدين الآلاف من مكونات نواحي وبلدات وقرى مقاطعة قامشلو، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية والمدنية والتعليمية في إقليم الجزيرة.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، عبد الباسط علي والذي لفت الانتباه إلى الممارسات اللاأخلاقية لدولة الاحتلال التركي ضد شعب شمال وشرق سوريا، بالقول: "بأي ذنب تيتم هذا الطفل، وبأي ذنب يقتل شعبنا في الهجمات الوحشية للدولة التركية، فها نحن نرى ما تتعرض له المناطق المحتلة من نهب وقتل واغتصاب بحجة حماية السوريين".

علي أكد على مواصلة شعب شمال وشرق سوريا لخط المقاومة، وأضاف: "نحن شعب ضحى بالآلاف من الشهداء دون أن يستسلم، وما يتطلب منا اليوم هو السير على خطا شهدائنا ورفع سلاحهم ضد الهجمات التركية للانتقام لدمائهم وحماية قرانا ومدننا".

أما القيادي في مجلس عامودا العسكري محمد سعيد فرسو فقد استذكر كافة شهداء الحرية في شخص الشهيدين إبراهيم وصباح، وتقدم بالتعزية لكافة عوائل الشهداء.

محمد سعيد فرسو خاطب شعب شمال وشرق سوريا، بالقول: "أيها الشعب المقاوم الذي يناضل ضد أقوى قوات الناتو والذي لم يركع لأي قوة حتى اليوم، كونوا واثقين بأن النصر سيكون حليفكم، فأنتم أصحاب حق والآلاف من الشهداء ولن تتمكن أي قوة من كسر إرادتكم".

وأشار فرسو إلى سياسات الحرب الخاصة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي ضد الأهالي، وتابع: "جميع هذه الهجمات تتم بيد الجواسيس والميت التركي، هذا العدو الوحشي سيحاربنا بقدر المستطاع بهدف إبادتنا؛ لكننا سنحمي شهداءنا حتى لو كنا جميعنا مشروع شهادة".

ودعا فرسو في ختام حديثه كل شعب شمال وشرق سوريا للالتفاف حول قواتهم العسكرية لمواجهة الهجمات معاً.

في الختام قرئت وثيقتا الشهيدين إبراهيم مسلط وصباح سعدون من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلمتا لذويهما، ليوارى جثمانا الشهيدين الثرى في مزار الشهيد اسماعيل بناحية عامودا.

(كروب/ك)