’سوف أقاوم وفق أفكار القائد عبدالله أوجلان‘

افتتحت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا خيمة اعتصام أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان الحل سياسي للقضية الكردية". وتستمر فعالية الاعتصام على مدار اليوم ولمدة 7 أيام متواصلة.

العديد من الأمهات شاركن في الفعالية. ومن بين تلك الأمهات، الأم هنوف (60 عاماً) تلفت الانتباه وهي ترفع إشارة النصر وتطلق الزغاريد وتربط على رأسها صورة للقائد عبدالله أوجلان.

الأم هنوف النزال من المكون العربي ومن قرية عوينة أومرين التابعة لبلدة تل معروف في مقاطعة قامشلو. الأم هنوف لديها 12 من الأبناء، ستة من أبنائها مقاتلون في قوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا. فيما أصيب اثنان من أبنائها خلال مشاركتهم في عمليات مختلفة.

القائد هو البطل العظيم‘

ولفتت الأم هنوف إلى وجود القائد عبد الله أوجلان وقالت "القائد عبد الله أوجلان منحنا درب الحرية، فهو في نظرنا البطل العظيم. أنا وجميع النساء هنا نطالب الآن بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

ووصفت الأم هنوف القائد عبد الله أوجلان بأنه الذي أيقظ الشعب، وقالت: "القائد عبد الله أوجلان قائد سار مع الشعب، وبأفكاره حث الشعب على النضال".

وقالت الأم هنوف بأنها وعائلتها سيبقون مع أفكار القائد عبد الله أوجلان حتى النهاية وقالت: "أنا كبيرة في السن سوف وسأواصل المقاومة في منطقتي وفق أفكار القائد عبدالله أوجلان ".

(ك)

ANHA