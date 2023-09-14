’سنخرج إلى ساحات النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو‘

استنكرت عضوات مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وعاهدن على تصعيد النضال من أجل تحقيق حريته الجسدية.

واستنكرت أمل إسملي العزلة المفروضة على القائد، وقالت: "هناك عزلة مشددة مفروضة على شخص القائد آبو ولا يتم تقديم أي معلومات عن وضعه، كما قاموا بتمديد فترة حظر اللقاءات لمدة 6 أشهر أخرى وهذه جريمة لا إنسانية". فيما تلتزم المؤسسات التي من المفترض أنها تحمي حقوق الإنسان الصمت.

وقالت أمل إسملي إنهن نشأن على أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان "ونقول يكفي للعزلة".

ودعت أمل المنظمات الحقوقية إلى القيام بواجباتها تجاه وضع القائد عبد الله أوجلان وجميع المعتقلين السياسيين، وقالت: "سنواصل النضال والنشاطات حتى ورود معلومات عن القائد آبو".

أليف محمد أشارت بدورها إلى أن دولة الاحتلال التركي تمارس سياسة قذرة، ورغم وجود مؤسسات حقوقية إلا أنها تمارس عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان.

وقالت إن الهدف من العزلة التي يفرضها النظام التركي هو منع انتشار أفكار القائد عبد الله أوجلان في العالم، وتابعت: "لكننا نشأنا مع أفكار القائد آبو وفلسفته. إننا نستنكر العزلة، ونحن كنساء سنكون دائماً في الميادين والساحات وسنقوم بكل ما يطلب منا من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو".

ليلى إيبش نوهت إلى أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي عزلة مفروضة على كافة الشعب، وقالت: "العزلة على القائد آبو ظلم، أين المطالبون بالعدالة. المشروع الذي أسسه القائد آبو للمرأة هو حرية المرأة، ولهذا فإننا سنواصل النضال حتى النهاية من أجل حرية القائد آبو".

واستنكرت نوروز هاشم العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "إن العزلة المشددة المفروضة على القائد آبو يتم تنفيذها بهدف القضاء على فلسفته. لا يمكنهم أن يبعدونا عن قائدنا برسالة تهديد. جميع المكونات تعلمت وتدربت على أفكار وفلسفة القائد".

ووجهت نوروز نداءً إلى جميع نساء العالم، وقالت: "لقد أشعل القائد آبو ثورة من أجل حرية المرأة، وعلينا أن نصعد مستوى النضال من أجل حريته الجسدية. يجب ألا نستكين وألا نتخاذل حتى تحقيقها".

(ك)

ANHA