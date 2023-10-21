’سأقاوم وفق فكر القائد عبد الله أوجلان‘

افتتحت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا في 17 تشرين الأول الجاري، خيمة اعتصام أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية"، وتستمر لمدة 7 أيام متواصلة.

شاركت العديد من الأمهات في الفعالية، ومن بينهن، الأم هنوف التي لفتت الانتباه إليها، وهي ترفع شارة النصر وتطلق الزغاريد وتربط على رأسها صورة للقائد عبد الله أوجلان.

الأم هنوف النزال (60 عاماً) من المكون العربي، من قرية عوينة أومرين التابعة لبلدة تل معروف في مقاطعة قامشلو، لديها 12 من الأبناء والبنات، 6 منهم مقاتلون في قوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا. أُصيب اثنان منهم خلال مشاركتهما في عمليات مختلفة.

القائد هو البطل العظيم

لفتت الأم هنوف: "القائد عبد الله أوجلان أرشدنا إلى درب الحرية، فهو في نظرنا البطل العظيم. أنا وجميع النساء هنا نطالب الآن بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وأشارت: "القائد عبد الله أوجلان عمل من أجل الشعب الذي يعيش في تآخٍ وأمان بفضل مشروعه القائم على أخوة الشعوب".

وأكدت الأم هنوف على التزامها مع أسرتها بفكر القائد عبد الله أوجلان حتى النهاية، وقالت: "سأواصل المقاومةفي منطقتي وفق أفكار القائد عبد الله أوجلان، على الرغم من كبر سني".

(ك)

ANHA