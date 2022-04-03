’ميلاد القائد نور أضاء دروب الشعوب التواقة للحرية‘

يصادف الـ 4 من نيسان ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان، ما يعني لجلِّ شعوب المنطقة أنه يوم الخلاص من العبودية والسير نحو النور والعلم والفكر الحر، وبعد تطبيق شعوب المنطقة لنهج القائد وفلسفته تحققت العديد من المكتسبات وأهمها ولادة إدارة ذاتية يسود فيها العدل المجتمعي والحرية، وتتعايش فيها جميع المكونات.

سيدي حنا، من المكون الكلداني في مدينة ديرك، قالت بهذا المناسبة إن "ميلاد القائد هو نور مضيء وانفتاح للعالم، أنار وأضاء دروب مكونات وشعوب الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق نهنئ القائد عبد الله أوجلان على فكره وفلسفته التي منحها للشعوب التواقة للحرية".

وأضافت سيدي "القائد لم يفرق بين أي مكون وعرق ودين من خلال فكره وفلسفته" وتمنت أن يكون شهر نيسان شهر حرية القائد عبد الله أوجلان.

المواطن صبري محمود قال بهذا الصدد "لميلاد القائد عبد الله أوجلان وقع خاص على حياتنا فهو اليوم يمثل وجودنا في الحياة، وولادته كانت كالشمس التي أشرقت في حياتنا بعد عصور من الظلام، أستمددنا من فكره القوة والفضيلة والحكمة، وتمكنا من الوصول إلى الطريق الصحيح بفضله، فلسفة القائد كانت بمثابة الحضن الذي جمع كافة الشعوب تحت فكر واحد متمثل بالإنسانية والسلام بعيدٍ عن الحروب والدمار".

وأضاف صبري محمود: "من واجبنا اليوم أن نسعى بكل طاقتنا إلى كسر العزلة المفروضة عليه، بمجرد تحريره جسدياً تتحرر كافة الشعوب في المنطقة، وعلى الجميع أن يعي ذلك جيداً، وبالتحديد الشعب الكردي الذي كان كالشجرة اليابسة فأحيا القائد جذوره بفكره وفلسفته".

أما سيدانا حنوش من المكون الشركسي، فقالت "نحن المكون الشركسي والفئة الشابة سرنا على فكر القائد عبد الله أوجلان لنكمل طريقنا في الإدارة الذاتية".

وأضافت "في السابق تم تهميش المكون الشركسي وجميع المكونات، ولكن بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان عبّرت المكونات عن ثقافتها، وافتتاح جمعية شركسية في شمال وشرق سوريا نعده إنجاز لإثبات وجود المكون الشركسي".

واختتمت سيدانا حنوش من المكون الشركسي حديثها بالقول "كافة المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا ترغب بأن ينتشر فكر القائد في العالم أجمع، ونتمنى الحرية للقائد وأن تكون هذه السنة سنة الإفراج عن القائد".

ومن مدينة الطبقة، قالت المواطنة ماجدة الحسين "في كل عام بتاريخ الـ 4 من شهر نيسان، نحتفل بهذه المناسبة، يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، وبالنسبة لنا نعتبر يوم ميلاده يوم ميلاد فكر جديد، ينادي بحرية الشعوب ويطالب بتحقيق العدالة والمساواة لجميع أفرادها".

وعن وضع القائد الصحي المجهول في سجن إمرالي أشارت ماجدة الحسين "تراودنا مخاوف كثيرة حول وضعه الصحي في ظل تقدمه في العمر، وسط انعدام العدالة التي من شأنها أن تنصف هذه الشخصية السياسية داخل سجون الدولة التركية".

وأوضحت ماجدة الحسين أن "مقاومة الشعوب مستلهمة من مقاومة القائد آبو من خلف القضبان في مدرسة إمرالي، بعدما قدم القائد لنا نموذج الأمة الديمقراطية، هذا المشروع الذي أعطى للمرأة حقها بتحريرها من قيود العبودية التي لازمتها طوال السنين الماضية، لهذا يجب مواصلة المقاومة لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان والحفاظ على مشروعنا".

ووجهت المواطنة ماجدة الحسين رسالة لمنظمات المجتمع الدولي وقالت "ندين ونستنكر ونحملهم كامل المسؤولية إزاء صمتهم اللا أخلاقي واللاإنساني بحق قضية القائد أوجلان المستمرة منذ 23 عاماً".

وبدوره قال المواطن ناصر العابر "إن يوم الـ 4 من نيسان هو ميلاد صاحب الفكر الإنساني المتحرر القائد آبو، هذا الفكر الذي كان مُغيباً عنا لسنوات، لكن بفضل ثورات الشعب وصلت لنا هذه الأفكار، وبعد تطبيق هذا المشروع المبني على أسس الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب تحقق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وولدت محبة خاصة للقائد من قبل شعوب المنطقة".

وشدد ناصر العابر على مواصلة النضال وقال "يجب علينا تصعيد وتيرة النضال بشتى الوسائل والسبل، والتواصل مع المنظمات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية من أجل إطلاق سراح القائد وإقرار الحرية الجسدية له".

كما اعتبرت المواطنة فائزة أحمد، أن يوم ميلاد القائد هو يوم ميلاد حرية المرأة وقالت "هذا اليوم هو يوم عيد لجميع النساء في العالم، لأنه بولادة هذا المفكر ولدت معه حرية المرأة وأعطاها دافعاً كبيراً للإسهام في مجلات الحياة كافة وتحقيق النجاحات على كافة الصعد".

وفي ختام حديثها، قالت فائزة أحمد "باسمي وباسم نساء المنطقة نؤكد أنه لن تتوقف مطالباتنا ومناشداتنا، وسنصعّد من وتيرة النضال من أجل أن تصل مطالبنا إلى جميع المحافل الدولية لتحقيق هدفنا الأوحد وهو تحقيق حرية قائدنا الجسدية وإخراجه من عُزلته".

(ك)

ANHA